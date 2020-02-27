"Голос" представил стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма

Партия "Голос" презентовала свою стратегию "холодной деоккупации" оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Источник: трансляция партии "Голос" с презентации и план "Голос разума: стратегия холодной деоккупации оккупированных районов Донбасса и Крыма"

Прямая речь Святослава Вакарчука: "Сегодняшний наш план – это, на самом деле, план для обсуждения, многое в нем можно менять. Потому что серьезный план – это тот, который поддерживает большинство экспертов и которому верит украинское общество. Но этот план серьезен – и основан он на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней...

Мы предлагаем мир на украинских условиях.

Мы назвали его "План холодной деоккупации". "Холодной", потому что надеемся – не уверены, но надеемся – что именно таким способом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме... И Донбасс, и Крым – это неотъемлемые территория Украины. И мы не имеем права разменивать их друг на друга.

"Деоккупации" – потому что мы верим, что нашей конечной целью является возвращение всех территорий и возвращение к мирной жизни всех украинских граждан".

Детали: Вакарчук заявил, что "Минские соглашения" убивают украинцев, они создают иллюзию движения к миру и размывают украинский суверенитет. Если их соблюдать, "Украина не получит мир на своих условиях". Они лишь приостановили горячие бои на Донбассе, и совсем не дают ответа, как вернуть Крым.

Прямая речь Сергея Рахманина: "Концом войны всегда является победа, а под победой мы понимаем возвращение людей и территорий, возвращение территориальной целостности и суверенитета.

Минские соглашения теоретически обещают нам восстановление территориальной целостности с фактическим лишением суверенитета над частью территории. А это недопустимо с точки зрения партии "Голос" и всех людей, которые работали над этим планом.

Этот план является фундаментом. Это – тема для дискуссий, но есть фундамент, вокруг которого может выстраиваться стратегия дальнейшей деоккупации и реинтеграции... Если этот план будет поддержан значительной частью общества и к нему приобщаться власти...".

Другие подробности: Рахманин подчеркнул, что несмотря на дипломатические действия нужно укреплять Вооруженные силы, потому что дипломатия сильна, когда за ней стоит крепкая армия.

Як повернути мир на українських умовах: «Голос» представив «План холодної деокупації Криму та Донбасу». В ньому описані реалістичні кроки, необхідні для звільнення та реінтеграції окупованих Росією Донбасу та Криму.



📎 Завантажити документ можна тут: https://t.co/Vw2Bg4YIzV pic.twitter.com/aK13iHEcCk — Голос (@GolosZmin) February 27, 2020

План "Голоса", который партия рассматривает как альтернативу имеющимся договоренностям, в общих чертах предусматривает следующие этапы:

- Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничения) – не менее 6 месяцев, желательно года;

- Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия,

- Начало разоружения;

- Создание условий для деоккупации;

- Начало деоккупации и временная международная администрация;

- Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса;

- Первые выборы на освобожденных территориях;

- Возвращение Крыма.

Параллельно с этим Украина должна работать над: развитием армии; освобождением и защитой граждан Украины, развитием инфраструктуры и экономики, защитой информационного пространства, возмещением убытков от российской агрессии и ответственностью за преступления оккупантов.

По плану "Голоса", временная международная администрация на территории ОРДЛО будет функционировать не менее 1 года, украинская временная администрация – тоже не менее 1 года (ориентировочно).

Партия Вакарчука предлагает расширить "нормандский формат" за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании, включить в повестку дня "нормандского формата" вопрос деоккупации Крыма, разработать и согласовать с западными партнерами Украины стратегию деоккупации и реинтеграции АРК.

Предыстория:

14 февраля на сайте Мюнхенской конференции по безопасности опубликовали план из 12 пунктов, по которому россияне в сотрудничестве с несколькими международными организациями предлагали якобы завершать войну в Украине.

Министерство иностранных дел Украины заявило о несогласии с теми идеями.

17 февраля заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал презентацию партийного плана деоккупации Донбасса и Крыма, и пригласил коллег из других партий присоединиться к работе над таким планом.

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин пояснил, что план деоккупации Донбасса и аннексированного Россией Крыма предусматривает длительное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны на востоке в 2,5 км, реформирования ВСУ, обновления избирательного законодательства и восстановление экономики.

Знать больше: Мюнхенский план капитуляции: 12 идей о том, как разрушить Украину

Выборы на Донбассе, разведение сил и заложники: что рассказал Зеленский в Мюнхене"