Порошенко: Я прибуду на допит сам

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Четвер, 27 лютого 2020, 17:47

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в ДБР без застосування силового приводу.

Джерело: Порошенко у facebook

Пряма мова: "Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування".

Деталі: Порошенко заявив, що проти нього майже рік, як фабрикують десятки справ, але висловив впевненість,  ці зусилля ні до чого не призведуть, тому що він "і як Президент, і як громадянин  завжди дотримувався законів".

Він додав, що рішення  про його силовий привід на допит є незаконним і це буде доведено в Європейському Суді.

Порошенко нагадав, що днями ДБР оголосило про підозру його соратниці по "Європейській солідарності" Софії Федині. Він назвав дії чинної влади тиском і залякуванням опозиції.

Пряма мова: "Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не себе захищаємо, а Україну. Бо Україна для нас понад усе. Слава Україні!"

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Передісторія:

  • 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
  • Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
  • Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.

Теми: Порошенко ДБР


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