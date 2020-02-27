Порошенко: Я прибуду на допит сам

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в ДБР без застосування силового приводу.

Джерело: Порошенко у facebook

Пряма мова: "Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування".

Деталі: Порошенко заявив, що проти нього майже рік, як фабрикують десятки справ, але висловив впевненість, ці зусилля ні до чого не призведуть, тому що він "і як Президент, і як громадянин завжди дотримувався законів".

Він додав, що рішення про його силовий привід на допит є незаконним і це буде доведено в Європейському Суді.

Порошенко нагадав, що днями ДБР оголосило про підозру його соратниці по "Європейській солідарності" Софії Федині. Він назвав дії чинної влади тиском і залякуванням опозиції.

Пряма мова: "Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не себе захищаємо, а Україну. Бо Україна для нас понад усе. Слава Україні!"

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