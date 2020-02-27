Порошенко: Я приду на допрос сам

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в ГБР без применения силового привода.

Источник: Порошенко в facebook

Прямая речь: "Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования".

Детали: Порошенко заявил, что против него почти год как фабрикуют десятки дел, но выразил уверенность, что эти усилия ни к чему не приведут, потому что он "и как Президент, и как гражданин всегда придерживался законов".

Он добавил, что решение о его силовом приводе на допрос незаконно и это будет доказано в Европейском Суде.

Порошенко напомнил, что на днях ГБР объявило о подозрении его соратнице по "Европейской солидарности" Софии Федине. Он назвал действия власти давлением и запугиванием оппозиции.

Прямая речь: "Давление и запугивание не изменят нашей позиции в защиту европейского и евроатлантического выбора. Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину. Потому что Украина для нас превыше всего. Слава Украине!"

Знать больше: Встреть весну без пороха. В чем подозревают Порошенко

Предыстория: