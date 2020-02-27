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У госпитализированных с пневмонией в Черновцах вирус не обнаружен

Четверг, 27 февраля 2020, 22:45
У госпитализированных с пневмонией в Черновцах вирус не обнаружен

У двух жителей Черновицкой области, приехавших из Италии и госпитализированных с пневмонией, не обнаружили инфекции коронавируса.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук

Дословно: "Рад сообщить буковинцам, что все 4 анализа проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса".

Детали: Осачук пообещал рассказать детали на брифинге 28 февраля.

Вскоре замминистра здравоохранения и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко подтвердил, что по состоянию на 27 февраля коронавируса в Украине нет.

Дословно: "Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4 – отрицательные.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Напоминаю, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19".

Что предшествовало: 25 февраля в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.

26 февраля в ту же больницу госпитализировали второго украинца с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновцыИталия
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