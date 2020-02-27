У госпитализированных с пневмонией в Черновцах вирус не обнаружен

У двух жителей Черновицкой области, приехавших из Италии и госпитализированных с пневмонией, не обнаружили инфекции коронавируса.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук

Дословно: "Рад сообщить буковинцам, что все 4 анализа проведенные по официальным алгоритмам с соблюдением всех требований дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса".

Детали: Осачук пообещал рассказать детали на брифинге 28 февраля.

Что предшествовало: 25 февраля в инфекционное отделение областной больницы в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.

26 февраля в ту же больницу госпитализировали второго украинца с пневмонией, который вернулся из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.