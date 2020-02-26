Двох людей, які приїхали з Італії, госпіталізували з пневмонією в Чернівцях

В обласну клінічну лікарню у Чернівцях госпіталізували другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.

Джерело: заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, яку цитує Укрінформ.

Пряма мова Поліщук: "Наразі в обласній лікарні є два пацієнти, які мають історію тривалого перебування в Італії. Їхній стан дещо порушений, але не критичний, ближче до середньо важкого стану. І в жінки, про яку повідомлялося раніше, і у нового пацієнта - чоловіка діагностували пневмонію. Вони проходять лікування і порівняно з попередньою добою їхній стан покращується. Оскільки обоє пацієнтів перебували в Італії та могли контактувати із хворими на коронавірус, то їх аналізи відправили до Києва для перевірки", - сказала посадовець.

Деталі: Поліщук розповіла, що грип у пацієнтів не підтвердився.

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