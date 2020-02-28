COVID-19: у всьому світі завершили лікування та були виписані із лікарень 36 000 осіб

Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

Деталі: У всьому світі число хворих становить 83 374 Напередодні їх кількість складала 81 164.

За добу кількість інфікованих в Італії збільшилась на 202 особи, 5 із яких померли. У Китаї за цей же час зафіксували 451 нових хворих та 29 смертей. Видужали 2863 особи. Південна Корея за добу нарахувала 505 випадки зараження, один корейць помер.

Офіційний Іран заявляє про 106 нових випадки зараження та 7 летальних випадки. Також 19 хворих виявили в Німеччині.

У Нідерландах підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

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