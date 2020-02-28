COVID-19: во всем мире завершили лечение и были выписаны из больниц 36 000 человек
От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.
Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Детали: Во всем мире число больных составляет 83 374. Накануне их количество составляло 81 164.
За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 202 человека, 5 из которых умерли. В Китае за это же время зафиксировали 451 новых больных и 29 смертей. Выздоровели 2863 человек. Южная Корея в сутки насчитала 505 случая заражения, один корейц умер.
Официальный Иран заявляет о 106 новых случая заражения и 7 летальных случая. Также 19 больных обнаружили в Германии.
В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.