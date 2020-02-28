COVID-19: во всем мире завершили лечение и были выписаны из больниц 36 000 человек

От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.

Источник: карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Детали: Во всем мире число больных составляет 83 374. Накануне их количество составляло 81 164.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 202 человека, 5 из которых умерли. В Китае за это же время зафиксировали 451 новых больных и 29 смертей. Выздоровели 2863 человек. Южная Корея в сутки насчитала 505 случая заражения, один корейц умер.

Официальный Иран заявляет о 106 новых случая заражения и 7 летальных случая. Также 19 больных обнаружили в Германии.

В Нидерландах подтвердили первый случай заражения коронавируса COVID-19.

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