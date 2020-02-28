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Россия заявила, что убитые турецкие солдаты были среди боевиков в Сирии

Пятница, 28 февраля 2020, 08:15
Россия заявила, что убитые турецкие солдаты были среди боевиков в Сирии

В Министерстве обороны России утверждают, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований".

Детали: В министерстве заявили, что группировка террористов "Хайят Тахрир ан-Шам" (одно из название запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") в зоне деэскалации "Идлиб" попыталась провести наступление по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

В ведомстве заверили, что в течение суток российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) "постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов".

Согласно координатам, переданным российскому ЦПВС турецкой стороной подразделений ВС Турции в районе населенного пункта Бехун "не было и не должно было находиться", заявили в Минобороны.

По заверению россиян, их "Центр примирения" находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить угрозы безопасности в результате ответного огня сирийских войск, развернутым в зоне деэскалации Идлиб.

Предыстория:

  • 27 февраля российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии – погибли 33 военных, 36 получили ранения.
  • Турции нанесла удары по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары, в результате которых погибли 33 турецких военных.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня и соблюдению резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года..
  • Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

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Темы: СирияРосcияТурциявойна
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