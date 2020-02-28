Посол США в НАТО: Туреччина побачить, що з себе представляє Росія

Посол США в НАТО Кейт Бейлі Хатчінсон висловила надію, що влада Туреччини незабаром зрозуміє, що з себе представляє Росія, і хто насправді є надійним партнером Анкари.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Ми намагалися всіма можливими способами пояснити нашому союзнику, що ми хочемо залишитися в альянсі, що серед їхньої країни не може розташовуватися російська система протиракетної оборони.

(Сподіваємося, – ред.), що президент Ердоган побачить, що ми є їхнім минулим і майбутнім союзником, і що вони повинні позбутися від С-400. Вони побачать, що з себе представляє Росія. Вони тепер бачать, що вони (влада Росії, – ред.) роблять. І якщо вони атакують турецьких солдатів, то це повинно переважити все, що відбувається між Туреччиною і Росією".

Деталі: Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати загибель десятків турецьких солдатів у Сирії від удару сирійської урядової армії, яку підтримує Росія, Хатчінсон зазначила, що їй невідомо про інцидент, проте, якщо це сталося, то вона "просто сподівається, що президент Ердоган... побачить, хто є... надійним партнером, і хто не є".

Вона нагадала, що покупка Туреччиною російських систем протиракетної оборони С-400 зіпсувала відносини між Анкарою і Вашингтоном.

Разом з тим, дипломат не виключила ймовірності застосування в ситуації з атакою на турецьких солдатів в Сирії П'ятої статті Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону країн-членів організації.

Офіційний представник НАТО Оана Лунгеску випустила у зв'язку з подіями в Сирії заяву, в якій говориться, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обговорив ситуацію з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

За словами Лунгеску, Столтенберг засудив "триваючі криваві бомбардування, що проводяться сирійським режимом за підтримки Росії в провінції Ідліб, і закликав їх зупинити наступ, поважати міжнародне законодавство і підтримати зусилля ООН в мирному вирішенні конфлікту".

Передісторія: