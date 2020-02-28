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Посол США в НАТО: Турция увидит, что из себя представляет Россия

Пятница, 28 февраля 2020, 08:44
Посол США в НАТО: Турция увидит, что из себя представляет Россия

Посол США в НАТО Кейт Бейли Хатчисон выразила надежду, что власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары.

Источник: Голос Америки

Прямая речь: "Мы пытались всеми возможными способами объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе, что посреди их страны не может располагаться российская система противоракетной обороны.

(Надеемся, – ред.), что президент Эрдоган увидит, что мы являемся их прошлым и будущим союзником, и что они должны избавиться от С-400. Они увидят, что из себя представляет Россия. Они теперь видят, что они (власти России, – ред.) делают. И если они атакуют турецких солдат, то это должно перевесить все, что происходит между Турцией и Россией".

Детали: Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать гибель десятков турецких солдат в Сирии от удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия, Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если "это произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган... увидит, кто является... надежным партнером, и кто не является".

Она напомнила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Вместе с тем, дипломат не исключила вероятности применения в ситуации с атакой на турецких солдат в Сирии Пятой статьи Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выпустила в связи с событиями в Сирии заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам Лунгеску, Столтенберг осудил "продолжающиеся кровавые бомбардировки, проводимые сирийским режимом при поддержке России в провинции Идлиб, и призвал их остановить наступление, уважать международное законодательство и поддержать усилия ООН в мирном разрешении конфликта".

Предыстория:

  • В ночь на 28 февраля по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.
  • Турецкие власти после авиаударов заявили, что "ведут огонь по всем известным целям режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".

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Темы: ТурцияСирияСШАНАТО
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