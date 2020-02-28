Українка з Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу
Громадянка України, у якої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.
Джерело: коментар "Українській правді" прессекретаря МЗС України Катерини Зеленко
Пряма мова: "Українку було 27 числа виписано із лікарні та перевезено до готелю. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє наших громадян продовжують перебувати у медичних закладах. Поки що дата їх виписки невідома".
Деталі: За словами Зеленко, стан ще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, покращується.
Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус. Ще 20 українців наразі перебувають на Diamond Princess.
Від евакуації в Україну вони відмовилися.
Речник МЗС повідомила, що з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера у Японії місцеві медики провели необхідні тести, результати яких наразі опрацьовуються і ті українці, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані до місцевих медзакладів, а ті, які негативні – продовжать карантин.
Передісторія:
- Загалом на коронавірус захворіли 5 громадян України: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполі, Італія. На території України випадків захворювання не зафіксовано. Водночас, випадки захворювання на коронавірус починають виявляти на території сусідніх до України країн.
- 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн. На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
- 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
- Для дозволу на висадку у пасажирів лайнера має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.