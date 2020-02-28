Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українка з Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу

П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:01
Українка з Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу

Громадянка України, у якої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.

Джерело: коментар "Українській правді" прессекретаря МЗС України Катерини Зеленко

Пряма мова: "Українку було 27 числа виписано із лікарні та перевезено до готелю. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє наших громадян продовжують перебувати у медичних закладах. Поки що дата їх виписки невідома".

Деталі: За словами Зеленко, стан ще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, покращується.

Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус. Ще 20 українців наразі перебувають на Diamond Princess.

Від евакуації в Україну вони відмовилися.

Речник МЗС повідомила, що з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера у Японії місцеві медики провели необхідні тести, результати яких наразі опрацьовуються і ті українці, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані до місцевих медзакладів, а ті, які негативні – продовжать карантин.

Передісторія: 

  • Загалом на коронавірус захворіли 5 громадян України: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполі, Італія. На території України випадків захворювання не зафіксовано. Водночас, випадки захворювання на коронавірус починають виявляти на території сусідніх до України країн.
  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн. На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Для дозволу на висадку у пасажирів лайнера має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Японіяукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: