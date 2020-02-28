Українка з Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу

Громадянка України, у якої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.

Джерело: коментар "Українській правді" прессекретаря МЗС України Катерини Зеленко

Пряма мова: "Українку було 27 числа виписано із лікарні та перевезено до готелю. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє наших громадян продовжують перебувати у медичних закладах. Поки що дата їх виписки невідома".

Деталі: За словами Зеленко, стан ще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, покращується.

Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус. Ще 20 українців наразі перебувають на Diamond Princess.

Від евакуації в Україну вони відмовилися.

Речник МЗС повідомила, що з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера у Японії місцеві медики провели необхідні тести, результати яких наразі опрацьовуються і ті українці, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані до місцевих медзакладів, а ті, які негативні – продовжать карантин.

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