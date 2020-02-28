Українка з Diamond Princess вилікувалась від коронавірусу

1919 переглядів
П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:01

Громадянка України, у якої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess біля берегів Японії, виписали з лікарні.

Джерело: коментар "Українській правді" прессекретаря МЗС України Катерини Зеленко

Пряма мова: "Українку було 27 числа виписано із лікарні та перевезено до готелю. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє наших громадян продовжують перебувати у медичних закладах. Поки що дата їх виписки невідома".

Деталі: За словами Зеленко, стан ще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, покращується.

Загалом на борту Diamond Princess знаходилися 24 громадяни України. У 4-х з них виявили коронавірус. Ще 20 українців наразі перебувають на Diamond Princess.

Від евакуації в Україну вони відмовилися.

Речник МЗС повідомила, що з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера у Японії місцеві медики провели необхідні тести, результати яких наразі опрацьовуються і ті українці, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані до місцевих медзакладів, а ті, які негативні – продовжать карантин.

Передісторія: 

  • Загалом на коронавірус захворіли 5 громадян України: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполі, Італія. На території України випадків захворювання не зафіксовано. Водночас, випадки захворювання на коронавірус починають виявляти на території сусідніх до України країн.
  • 5 лютого стався спалах коронавірусу біля берегів Японії на круїзному лайнері Diamond Princess з 3700 людьми з 56 країн. На лайнері перебували 25 громадян України, усі вони є членами екіпажу.
  • 19 лютого перші пасажири висадилися з лайнера "Diamond Princess", пришвартованого біля Йокогами, Японія, після 14 днів карантину.
  • Для дозволу на висадку у пасажирів лайнера має бути зафіксований негативний результат тесту на коронавірус і відсутність симптомів.

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 Японія українці


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Італії остаточно підтвердили коронавірус в українки 28 лютого 2020, 10:22
У Білорусі зафіксували перший випадок коронавірусу 28 лютого 2020, 10:10
У Франції кількість хворих на коронавірус за добу збільшилась вдвічі 28 лютого 2020, 10:05
Усі новини
Головні новини
Порошенко з плакатами і групою підтримки прийшов у ДБР
"Суспільне": Арешт рахунків блокує нас, "Євробачення" й Олімпіада під питанням
Ліга Європи. Шахтар за сумою двох матчів проходить Бенфіку
У госпіталізованих із пневмонією в Чернівцях не виявили вірусу
Усі новини
поради

Як відмовитися від роботи, яку ви не повинні виконувати

дослідження

Чверть українців відмовляються від лікування через брак коштів

Фото

Рослини, яких врятувала турбота