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Украинка с Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Пятница, 28 февраля 2020, 10:01
Украинка с Diamond Princess вылечилась от коронавируса

Гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы.

Источник: комментарий "Украинской правде" пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко

Прямая речь: "Украинка была 27 числа выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна".

Детали: По словам Зеленко, состояние еще трех украинцев, в которых обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, улучшается.

Всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. В 4-х из них обнаружили коронавирус. Еще 20 украинцев сейчас находятся на Diamond Princess.

От эвакуации в Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess.

Представитель МИД сообщила, что с целью принятия решения о возможности остановки членами экипажа лайнера в Японии местные медики провели необходимые тесты, результаты которых пока прорабатываются и те украинцы, которые получат положительные результаты тестов будут госпитализированы в местные медучреждения, а те, у которых негативные - продолжат карантин.

Предыстория:

  • Всего на коронавирус заболели 5 граждан Украины: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполе, Италия. На территории Украины случаев заболевания не зафиксировано. В то же время, случаи заболевания на коронавирус начинают обнаруживать на территории соседних с Украиной стран.
  • 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран. На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.
  • 19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.
  • Для разрешения на высадку у пассажиров лайнера должен быть зафиксирован отрицательный результат теста на коронавирус и отсутствие симптомов.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019Японияукраинцы
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