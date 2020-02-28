У Росії заявили про випробування нової гіперзвукової зброї

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:42

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Росії на Північному флоті тривають випробування новітньої гіперзвукової зброї.

Джерело: РИА Новости з посиланням на заяву Шойгу на колегії міністерства оборони РФ.

Пряма мова: "Тривають випробування нової зброї, в тому числі гіперзвукової. Все це дозволить якісно збільшити бойовий потенціал Північного флоту і інших флотів ВМФ Росії".

Що було раніше: В лютому минулого року президент Росії Володимир Путін заявив, що в США повинні добре подумати, перш, ніж розміщувати свої ракети в Європі, оскільки в РФ готові відповісти на загрози розгортанням нових видів озброєння.

Путін зазначив, що в Росії без збоїв і за планом йде робота над перспективними зразками систем озброєння.

Зокрема, за його словами, були випробувані комплекси з гіперзвуковими ракетами "Кинджал"

Він також поінформував про ще одну "перспективну новинку", яка знаходиться в розробці, гіперзвукової ракети "Циркон"

У січні 2020 року головнокомандувач ВМФ Микола Євменов заявив, що випробування "циркону" проходять успішно, "в найближчі роки" один з фрегатів стане першим кораблем, який буде озброєний цією ракетою.

Нагадаємо:

  • 24 лютого 2019 року провідний пропагандист РФ Дмитро Кисельов у програмі "Вести недели" на "Россия-1" перелічив цілі на узбережжях США, по яких можуть вдарити російські гіперзвукові ракети "Циркон" – зокрема, Пентагон у Вашингтоні, пункт управління президента США і командний центр Комітету начальників штабів у Форт-Рітчі (штат Меріленд).



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