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В России заявили об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Пятница, 28 февраля 2020, 10:42
В России заявили об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу на коллегии министерства обороны РФ.

Прямая речь: "Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России".

Что было раньше: В феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.

Путин отметил, что в России без сбоев и по плану идет работа над перспективными образцами систем вооружения.

В частности, по его словам, были испытаны комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Он также проинформировал об еще одной "перспективной новинке", которая находится в разработке, гиперзвуковой ракете "Циркон"

В январе 2020 года главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что испытания "Циркона" проходят успешно, "в ближайшие годы" один из фрегатов станет первым кораблем, который будет вооружен этой ракетой.

Напомним:

  • 24 февраля 2019 года ведущий пропагандист РФ Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на "Россия-1" перечислил цели на побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" – в частности, Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд).

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