Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 14:12

Міністр культури, молоді та спорті Володимир Бородянський назвав неприпустимим можливе відключення телеканалу "UA: Суспільне" через борги перед "Євроньюз".

Джерело: коментар Бородянського, сайт міністерства

Пряма мова міністра: "Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу "UA: Суспільне" є неприпустимою".

Дослівно міністерство: "Суспільний мовник не передбачив у бюджеті коштів на погашення заборгованості.

МКМС аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом із Мінфіном прийняв рішення щодо наближення фінансування, аби "Суспільне" мало можливість розрахуватися з боргами негайно".

Деталі:  Міністерство додало, що сума, яку заблоковано в Швейцарії, повернеться до бюджету, – і МКМС буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів.

На думку відомства, це забезпечить сталість розвитку "Суспільного".

Передісторія:

  • Минулого тижня виконавча служба Міністерства юстиції арештувала рахунки "Суспільного", адже Мінюст відкрив виконавче провадження щодо стягнення зі суспільного мовника боргу в майже 10,6 млн євро та 73 тисяч гривень судового збору.
  • Вранці 28 лютого "Суспільне" заявило, що арешт рахунків за давні борги НТКУ перед АТ "Євроньюз" блокує його роботу і ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" у травні і трансляцію Олімпіади-2020 влітку.
  • Голова правління НСТУ Зураб Аласанія нагадав, що україномовну версію міжнародного каналу "Euronews" запустили у 2010 році, але 2013 року сплати за неї припинилися. У 2015 році АТ "Євроньюз" виграло суд у НТКУ, а борг перейшов у спадок "Суспільному",
  • У 2017 році АТ "Євроньюз" домоглося заморожування у швейцарському банку Є15 млн, задепонованих Україною для "Євробачення-2017" на випадок форс-мажору. НСТУ оскаржило блокування коштів у Женеві, але суд у Швейцарії ще триває.
  • У 2019 році "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відмовилася від участі у "Євробачення" через політизацію нацвідбору. А у 2015 році Україна відмовилася від участі в цьому пісенному конкурсі на тлі агресії Росії: анексії Криму та окупації Донбасу.

Олена Рощенко, УП
Теми: Суспільне Мінкультури бюджет телебачення Євробачення


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