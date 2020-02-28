Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"
Міністр культури, молоді та спорті Володимир Бородянський назвав неприпустимим можливе відключення телеканалу "UA: Суспільне" через борги перед "Євроньюз".
Джерело: коментар Бородянського, сайт міністерства
Пряма мова міністра: "Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу "UA: Суспільне" є неприпустимою".
Дослівно міністерство: "Суспільний мовник не передбачив у бюджеті коштів на погашення заборгованості.
МКМС, аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом із Мінфіном прийняв рішення щодо наближення фінансування, аби "Суспільне" мало можливість розрахуватися з боргами негайно".
Деталі: Міністерство додало, що сума, яку заблоковано в Швейцарії, повернеться до бюджету, – і МКМС буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів.
На думку відомства, це забезпечить сталість розвитку "Суспільного".
Передісторія:
- Минулого тижня виконавча служба Міністерства юстиції арештувала рахунки "Суспільного", адже Мінюст відкрив виконавче провадження щодо стягнення зі суспільного мовника боргу в майже 10,6 млн євро та 73 тисяч гривень судового збору.
- Вранці 28 лютого "Суспільне" заявило, що арешт рахунків за давні борги НТКУ перед АТ "Євроньюз" блокує його роботу і ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" у травні і трансляцію Олімпіади-2020 влітку.
- Голова правління НСТУ Зураб Аласанія нагадав, що україномовну версію міжнародного каналу "Euronews" запустили у 2010 році, але 2013 року сплати за неї припинилися. У 2015 році АТ "Євроньюз" виграло суд у НТКУ, а борг перейшов у спадок "Суспільному",
- У 2017 році АТ "Євроньюз" домоглося заморожування у швейцарському банку Є15 млн, задепонованих Україною для "Євробачення-2017" на випадок форс-мажору. НСТУ оскаржило блокування коштів у Женеві, але суд у Швейцарії ще триває.
- У 2019 році "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відмовилася від участі у "Євробачення" через політизацію нацвідбору. А у 2015 році Україна відмовилася від участі в цьому пісенному конкурсі на тлі агресії Росії: анексії Криму та окупації Донбасу.