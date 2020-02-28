Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:12
Бородянський пообіцяв не допустити відключення Суспільного

Міністр культури, молоді та спорті Володимир Бородянський назвав неприпустимим можливе відключення телеканалу "UA: Суспільне" через борги перед "Євроньюз".

Джерело: коментар Бородянського, сайт міністерства

Пряма мова міністра: "Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу "UA: Суспільне" є неприпустимою".

Дослівно міністерство: "Суспільний мовник не передбачив у бюджеті коштів на погашення заборгованості.

МКМС, аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом із Мінфіном прийняв рішення щодо наближення фінансування, аби "Суспільне" мало можливість розрахуватися з боргами негайно".

Деталі:  Міністерство додало, що сума, яку заблоковано в Швейцарії, повернеться до бюджету, – і МКМС буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів.

На думку відомства, це забезпечить сталість розвитку "Суспільного".

Передісторія:

  • Минулого тижня виконавча служба Міністерства юстиції арештувала рахунки "Суспільного", адже Мінюст відкрив виконавче провадження щодо стягнення зі суспільного мовника боргу в майже 10,6 млн євро та 73 тисяч гривень судового збору.
  • Вранці 28 лютого "Суспільне" заявило, що арешт рахунків за давні борги НТКУ перед АТ "Євроньюз" блокує його роботу і ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" у травні і трансляцію Олімпіади-2020 влітку.
  • Голова правління НСТУ Зураб Аласанія нагадав, що україномовну версію міжнародного каналу "Euronews" запустили у 2010 році, але 2013 року сплати за неї припинилися. У 2015 році АТ "Євроньюз" виграло суд у НТКУ, а борг перейшов у спадок "Суспільному",
  • У 2017 році АТ "Євроньюз" домоглося заморожування у швейцарському банку Є15 млн, задепонованих Україною для "Євробачення-2017" на випадок форс-мажору. НСТУ оскаржило блокування коштів у Женеві, але суд у Швейцарії ще триває.
  • У 2019 році "Національна суспільна телерадіокомпанія України" відмовилася від участі у "Євробачення" через політизацію нацвідбору. А у 2015 році Україна відмовилася від участі в цьому пісенному конкурсі на тлі агресії Росії: анексії Криму та окупації Донбасу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СуспільнеМінкультурибюджеттелебаченняЄвробачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Суспільне
Продавчиня на Київщині випхала нападника стусанами за двері крамниці
"Суспільне" повідомляє про приїзд Макрона вже у середу
"Суспільне" дискваліфікувало Паш навіть без її відмови – за підроблену довідку
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: