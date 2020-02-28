Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"

Міністр культури, молоді та спорті Володимир Бородянський назвав неприпустимим можливе відключення телеканалу "UA: Суспільне" через борги перед "Євроньюз".

Джерело: коментар Бородянського, сайт міністерства

Пряма мова міністра: "Ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу "UA: Суспільне" є неприпустимою".

Дослівно міністерство: "Суспільний мовник не передбачив у бюджеті коштів на погашення заборгованості.

МКМС, аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом із Мінфіном прийняв рішення щодо наближення фінансування, аби "Суспільне" мало можливість розрахуватися з боргами негайно".

Деталі: Міністерство додало, що сума, яку заблоковано в Швейцарії, повернеться до бюджету, – і МКМС буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів.

На думку відомства, це забезпечить сталість розвитку "Суспільного".

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