Бородянский пообещал не допустить отключения "Суспільного"

Министр культуры, молодежи и спорте Владимир Бородянский назвал недопустимым возможное отключение телеканала "UA: Суспільне" из-за долгов перед "Евроньюс".

Источник: комментарий Бородянского, сайт министерства

Прямая речь министра: "Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала "UA: Суспільне" недопустима".

Дословно министерство: "Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.

МКМС во избежание ситуации с возможным прекращением вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы "Суспільне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно".

Детали: Министерство добавило, что сумма, заблокированная в Швейцарии, вернется в бюджет, – и МКМС будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования общественного вещания на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств.

По мнению ведомства, это обеспечит устойчивость развития "Суспільного".

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