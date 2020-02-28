Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бородянский пообещал не допустить отключения "Суспільного"

Пятница, 28 февраля 2020, 13:12
Бородянский пообещал не допустить отключения Суспільного

Министр культуры, молодежи и спорте Владимир Бородянский назвал недопустимым возможное отключение телеканала "UA: Суспільне" из-за долгов перед "Евроньюс".

Источник: комментарий Бородянского, сайт министерства

Прямая речь министра: "Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала "UA: Суспільне" недопустима".

Дословно министерство: "Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.

МКМС во избежание ситуации с возможным прекращением вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы "Суспільне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно".

Детали: Министерство добавило, что сумма, заблокированная в Швейцарии, вернется в бюджет, – и МКМС будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования общественного вещания на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств.

По мнению ведомства, это обеспечит устойчивость развития "Суспільного".

Предыстория:

  • На прошлой неделе исполнительная служба Министерства юстиции арестовала счета "Суспільного", поскольку Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с общественного вещателя долга в почти 10,6 млн евро и 73 тысяч гривен судебного сбора.
  • Утром 28 февраля "Суспільне" заявило, что арест счетов за давние долги НТКУ перед АО "Евроньюс" блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" в мае и трансляцию Олимпиады-2020 летом.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания напомнил, что украиноязычную версию международного канала "Euronews" запустили в 2010 году, но в 2013 году оплату за нее прекратили. В 2015 году АО "Евроньюс" выиграло суд у НТКУ, а долг перешел по наследству "Суспільному".
  • В 2017 году АО "Евроньюс" добилось замораживания в швейцарском банке Е15 млн, задепонированных Украиной для "Евровидения-2017" на случай форс-мажора. НСТУ обжаловало блокирование средств в Женеве, но суд в Швейцарии еще продолжается.
  • В 2019 году "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" отказалась от участия в "Евровидении" из-за политизации нацотбора. А в 2015 году Украина отказалась от участия в этом песенном конкурсе на фоне агрессии России: аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: "Суспильне"МинкультурыбюджеттелевидениеЕвровидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
"Суспильне"
Продавщица в Киевской области вытолкала нападающего пинками за двери магазина
"Суспільне" сообщает о приезде Макрона уже в среду
"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: