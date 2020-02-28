Бородянский пообещал не допустить отключения "Суспільного"
Министр культуры, молодежи и спорте Владимир Бородянский назвал недопустимым возможное отключение телеканала "UA: Суспільне" из-за долгов перед "Евроньюс".
Источник: комментарий Бородянского, сайт министерства
Прямая речь министра: "Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала "UA: Суспільне" недопустима".
Дословно министерство: "Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности.
МКМС во избежание ситуации с возможным прекращением вещания, вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы "Суспільне" имело возможность рассчитаться с долгами немедленно".
Детали: Министерство добавило, что сумма, заблокированная в Швейцарии, вернется в бюджет, – и МКМС будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования общественного вещания на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств.
По мнению ведомства, это обеспечит устойчивость развития "Суспільного".
Предыстория:
- На прошлой неделе исполнительная служба Министерства юстиции арестовала счета "Суспільного", поскольку Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с общественного вещателя долга в почти 10,6 млн евро и 73 тысяч гривен судебного сбора.
- Утром 28 февраля "Суспільне" заявило, что арест счетов за давние долги НТКУ перед АО "Евроньюс" блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" в мае и трансляцию Олимпиады-2020 летом.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания напомнил, что украиноязычную версию международного канала "Euronews" запустили в 2010 году, но в 2013 году оплату за нее прекратили. В 2015 году АО "Евроньюс" выиграло суд у НТКУ, а долг перешел по наследству "Суспільному".
- В 2017 году АО "Евроньюс" добилось замораживания в швейцарском банке Е15 млн, задепонированных Украиной для "Евровидения-2017" на случай форс-мажора. НСТУ обжаловало блокирование средств в Женеве, но суд в Швейцарии еще продолжается.
- В 2019 году "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" отказалась от участия в "Евровидении" из-за политизации нацотбора. А в 2015 году Украина отказалась от участия в этом песенном конкурсе на фоне агрессии России: аннексии Крыма и оккупации Донбасса.