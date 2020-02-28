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"Шахтар" отримав суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:15
Шахтар отримав суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Ліги Європи зустрінеться з німецьким "Вольфсбургом".

Такі результати жеребкування, що пройшло у швейцарському Ньйоні у п`ятницю, 28 лютого.

Перший матч 1/8 фіналу пройде 12 березня в Німеччині, а матчі-відповідь за тиждень - 19 березня у Харкові.

На стадії 1/16 фіналу "Вольфсбург" пройшов шведський "Мальме".

Нагадаємо, що на стадії 1/16 фіналу турніру "Шахтар" за сумою двох матчів пройшов португальську "Бенфіку". Перший матч у Харкові "гірники" виграли з рахунком 2:1, а в Лісабоні була нічия - 3:3.

Варто додати, що фінал Ліги Європи цього року пройде в Гданську.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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