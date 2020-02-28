"Шахтер" получил соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в 1/8 финала Лиги Европы встретится с немецким "Вольфсбургом".

Такие результаты жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне в пятницу, 28 февраля.

Первый матч 1/8 финала пройдет 12 марта в Германии, а ответный через неделю - 19 марта в Харькове.

На стадии 1/16 финала "Вольфсбург" прошел шведский "Мальме".

Напомним, что на стадии 1/16 финала турнира "Шахтерм по сумме двух матчей прошел португальскую "Бенфику". Первый матч в Харькове "горняки" выиграли со счетом 2:1, а в Лиссабоне была ничья - 3:3.

Стоит добавить, что финал Лиги Европы в этом году пройдет в Гданьске.