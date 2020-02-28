В Івано-Франківську госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус – ЗМІ

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 16:18

У четвер, 27 лютого, 63-річну мешканку Делятина Івано-Франківської області госпіталізували через підозру на коронавірус.

Джерело: головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Остяк, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Остяка: "Так, до нас поступила жінка з Делятина. Вона була півроку в Італії. Перед її від’їздом там захворіли її онуки і донька. Їхній сімейний лікар підтвердив у них грип. Жінка повернулась з Італії додому з високою температурою в понеділок.

Коли вона звернулась до (сімейного, - ред.) лікаря, він, зважаючи на її повернення з Італії, автоматично скерував її до нас (до обласної клінічної лікарні, - ред.). У жінки є двобічна пневмонія. Але, згідно з нашим алгоритмом, ми відразу направили кур’єром до Києва її аналізи на наявність коранавірусу".

Деталі: Наразі пацієнтка ізольована, знаходиться у спеціальному боксі. Як повідомляє головний лікар, вона почуває себе нормально, температура впала, але кашель зберігається.

Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019почали хворіти з грудня минулого року.   
  • В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 27 лютого в Україні не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськ коронавірус


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