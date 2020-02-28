У четвер, 27 лютого, 63-річну мешканку Делятина Івано-Франківської області госпіталізували, перевіряють на коронавірус.

Джерело: головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Остяк, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Остяка: "Так, до нас поступила жінка з Делятина. Вона була півроку в Італії. Перед її від’їздом там захворіли її онуки і донька. Їхній сімейний лікар підтвердив у них грип. Жінка повернулась з Італії додому з високою температурою в понеділок.

Коли вона звернулась до (сімейного, - ред.) лікаря, він, зважаючи на її повернення з Італії, автоматично скерував її до нас (до обласної клінічної лікарні, - ред.). У жінки є двобічна пневмонія. Але, згідно з нашим алгоритмом, ми відразу направили кур’єром до Києва її аналізи на наявність коранавірусу".

Деталі: Наразі пацієнтка ізольована, знаходиться у спеціальному боксі. Як повідомляє головний лікар, вона почуває себе нормально, температура впала, але кашель зберігається. За місцем проживання жінки зроблено дезінфекцію.

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