В Івано-Франківську госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус – ЗМІ
У четвер, 27 лютого, 63-річну мешканку Делятина Івано-Франківської області госпіталізували через підозру на коронавірус.
Джерело: головний лікар Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Остяк, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова Остяка: "Так, до нас поступила жінка з Делятина. Вона була півроку в Італії. Перед її від’їздом там захворіли її онуки і донька. Їхній сімейний лікар підтвердив у них грип. Жінка повернулась з Італії додому з високою температурою в понеділок.
Коли вона звернулась до (сімейного, - ред.) лікаря, він, зважаючи на її повернення з Італії, автоматично скерував її до нас (до обласної клінічної лікарні, - ред.). У жінки є двобічна пневмонія. Але, згідно з нашим алгоритмом, ми відразу направили кур’єром до Києва її аналізи на наявність коранавірусу".
Деталі: Наразі пацієнтка ізольована, знаходиться у спеціальному боксі. Як повідомляє головний лікар, вона почуває себе нормально, температура впала, але кашель зберігається.
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019почали хворіти з грудня минулого року.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Станом на 27 лютого в Україні не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- Від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 осіби.