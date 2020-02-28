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В Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая приехала из Италии

Пятница, 28 февраля 2020, 15:18
В Ивано-Франковске госпитализировали женщину, которая приехала из Италии

В четверг, 27 февраля, 63-летнюю жительницу Делятина Ивано-Франковской области госпитализировали женщину, проверяют на коронавирус.

Источник: главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Остяка: "Да, к нам поступила женщина с Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил в них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник .

Когда она обратилась к (семейному, - ред.) врачу, он, судя по ее возвращении из Италии, автоматически направил ее к нам (в областную клиническую больницу, - ред.). У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коранавирусу".

Детали: Сейчас пациентка изолирована, находится в специальном боксе. Как сообщание главврач, она чувствует себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется. По месту жительства женщины сделано дезинфекцию.

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года.  
  • В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.
  • От осложнений, вызванных китайским коронавируса COVID-19 во всем мире умерли 2858 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 36 545 человек.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковсккоронавирус
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