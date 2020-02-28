В четверг, 27 февраля, 63-летнюю жительницу Делятина Ивано-Франковской области госпитализировали женщину, проверяют на коронавирус.

Источник: главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Остяка: "Да, к нам поступила женщина с Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил в них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник .

Когда она обратилась к (семейному, - ред.) врачу, он, судя по ее возвращении из Италии, автоматически направил ее к нам (в областную клиническую больницу, - ред.). У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коранавирусу".

Детали: Сейчас пациентка изолирована, находится в специальном боксе. Как сообщание главврач, она чувствует себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется. По месту жительства женщины сделано дезинфекцию.

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