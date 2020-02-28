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ВАКС відсторонив голову Чернівецької облради від посади

П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:55
ВАКС відсторонив голову Чернівецької облради від посади

28 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні хабара, від займаної посади у зв’язку із проведенням розслідування щодо нього.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Мунтяна відсторонили до завершення досудового розслідування, а саме до 4 квітня 2020 року.

Також у п'ятницю, 28 лютого, Апеляція ВАКС підтримала рішення суду першої інстанції, за яким до Мунтяна застосували запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн гривень.

Передісторія:

  • 4 лютого прокурор повідомив Мунтяну про підозруза ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
  • Також детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю за ч. 4 ст. 369 КК України, а саме в наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.
  • За даними слідства, у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тис. доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.
  • У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тис. доларів.
  • 18 лютого Мунтян вніс за себе заставу 10 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: Антикорупційна прокуратурахабарЧернівецька область
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