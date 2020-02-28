ВАКС відсторонив голову Чернівецької облради від посади

28 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила голову Чернівецької обласної ради, підозрюваного в отриманні хабара, від займаної посади у зв’язку із проведенням розслідування щодо нього.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Мунтяна відсторонили до завершення досудового розслідування, а саме до 4 квітня 2020 року.

Також у п'ятницю, 28 лютого, Апеляція ВАКС підтримала рішення суду першої інстанції, за яким до Мунтяна застосували запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн гривень.

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