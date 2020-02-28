ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета от должности

28 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила голову Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении взятки, от занимаемой должности в связи с проведением расследования к нему.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Мунтяна отстранили к завершению досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

Также в пятницу, 28 февраля, Апелляция ВАКС поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому к Мунтяну применили меру пресечения в виде залога в 10 млн гривен.

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