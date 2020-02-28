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ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета от должности

Пятница, 28 февраля 2020, 17:55
ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета от должности

28 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила голову Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении взятки, от занимаемой должности в связи с проведением расследования к нему.

Источник: Специализированная антикоррупционная  прокуратура

Детали: Мунтяна отстранили к завершению досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.

Также в пятницу, 28 февраля, Апелляция ВАКС поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому к Мунтяну применили меру пресечения в виде залога в 10 млн гривен.

Предыстория:

  • 4 февраля прокурор сообщил Мунтяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
  • Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.
  • По данным следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
  • В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительные органы задокументировали факт получения части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов.
  • 18 февраля Мунтян внес за себя залог 10 миллионов гривен.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратуравзяткаЧерновицкая область
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