ВАКС отстранил главу Черновицкого облсовета от должности
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Пятница, 28 февраля 2020, 18:55
28 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила голову Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении взятки, от занимаемой должности в связи с проведением расследования к нему.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: Мунтяна отстранили к завершению досудебного расследования, а именно до 4 апреля 2020 года.
Также в пятницу, 28 февраля, Апелляция ВАКС поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому к Мунтяну применили меру пресечения в виде залога в 10 млн гривен.
Предыстория:
- 4 февраля прокурор сообщил Мунтяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
- Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.
- По данным следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.
- В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительные органы задокументировали факт получения части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов.
- 18 февраля Мунтян внес за себя залог 10 миллионов гривен.
Украинская правда
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