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ООС: 4 ворожі обстріли, снайпери під Новотошківським, один поранений

П'ятниця, 28 лютого 2020, 18:51
ООС: 4 ворожі обстріли, снайпери під Новотошківським, один поранений

Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовий поранений внаслідок ворожих обстрілів. 

Джерело: ООС

Деталі: Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Також штаб зафіксував роботу снайперської пари.

Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил поруч з Водяним, Пищевиком та в районі населеного пункту Оріхове.

Неподалік Новотошківського російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів, вівся снайперський вогонь.

27 лютого бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, іще один отримав поранення.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасокупаціяРосіяОРДЛО
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