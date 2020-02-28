ООС: 4 ворожі обстріли, снайпери під Новотошківським, один поранений
Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовий поранений внаслідок ворожих обстрілів.
Джерело: ООС
Деталі: Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Також штаб зафіксував роботу снайперської пари.
Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил поруч з Водяним, Пищевиком та в районі населеного пункту Оріхове.
Неподалік Новотошківського російські окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів, вівся снайперський вогонь.