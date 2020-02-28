ООС: 4 вражеских обстрела, снайперы под Новотошковским, один раненый

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Пятница, 28 февраля 2020, 19:51

Вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, один военный ранен в результате вражеских обстрелов.

Источник: ООС

Детали: Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также штаб зафиксировал работу снайперской пары.

Противник обстрелял позиции Объединенных сил рядом с Водяным, Пищевиком и в районе населенного пункта Орехово.

Неподалеку Новотошковского российские оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов, велся снайперский огонь.

27 февраля боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один получил ранение.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс оккупация Росcия ОРДЛО


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