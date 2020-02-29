Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутички на ринку "Барабашово": 56 учасникам оголосили підозру

Субота, 29 лютого 2020, 03:11
Сутички на ринку Барабашово: 56 учасникам оголосили підозру

Прокуратура оголосила підозру 56 учасникам масових заворушень на ринку "Барабашово" в Харкові. 

Джерело: пресслужба прокуратури Харківської області 

Дослівно: "У затриманих вилучено  7 травматичних пістолетів "Stalker", "Retay", "EKOL" "ФОРТ-12 РМ" та набої до них, гумові кийки, понад 50 сльозогінних та газових балончиків, піротехніку та автомобіль".

Деталі: 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" відбулись масові заворушення. Учасники події застосовували зброю, піротехніку, сльозогінний газ та підпалили в’їзну арку. 

"Того ж дня за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано 55 осіб, що брали активну участь у масових заворушеннях", – йдеться у повідомленні. 

Також правоохоронці намагаються встановити всіх осіб, які брали участь у конфлікті. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Що передувало: 26 лютого у Харкові біля торговельного центру "Барабашово" сталася бійка з використанням світлошумових гранат і газу через будівництво дороги.

27 лютого у Харкові через бійку біля торговельного центру "Барабашово" до Київського відділу поліції доставили 53 осіб та відкрили кримінальне провадження.

Українська правда
Теми: Харківполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Харків
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У Харкові дерусифікували станцію метро
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: