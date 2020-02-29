Сутички на ринку "Барабашово": 56 учасникам оголосили підозру

Прокуратура оголосила підозру 56 учасникам масових заворушень на ринку "Барабашово" в Харкові.

Джерело: пресслужба прокуратури Харківської області

Дослівно: "У затриманих вилучено 7 травматичних пістолетів "Stalker", "Retay", "EKOL" "ФОРТ-12 РМ" та набої до них, гумові кийки, понад 50 сльозогінних та газових балончиків, піротехніку та автомобіль".

Деталі: 27 лютого біля ТЦ "Барабашово" відбулись масові заворушення. Учасники події застосовували зброю, піротехніку, сльозогінний газ та підпалили в’їзну арку.

"Того ж дня за підозрою у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано 55 осіб, що брали активну участь у масових заворушеннях", – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці намагаються встановити всіх осіб, які брали участь у конфлікті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Що передувало: 26 лютого у Харкові біля торговельного центру "Барабашово" сталася бійка з використанням світлошумових гранат і газу через будівництво дороги.

27 лютого у Харкові через бійку біля торговельного центру "Барабашово" до Київського відділу поліції доставили 53 осіб та відкрили кримінальне провадження.