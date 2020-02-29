Столкновения на рынке "Барабашово": 56 участникам объявили подозрение

Прокуратура объявила подозрение 56 участникам массовых беспорядков на рынке "Барабашово" в Харькове.

Источник: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Дословно: "У задержанных изъято 7 травматических пистолетов "Stalker", "Retay", "EKOL", "ФОРТ-12 РМ" и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль".

Детали: 27 февраля у ТЦ "Барабашово" состоялись массовые беспорядки. Участника инцидента применяли оружие, пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку.

"В тот же день по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 55 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках ", – говорится в сообщении.

Также правоохранители пытаются установить всех лиц, участвовавших в конфликте.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Что предшествовало: 26 февраля в Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием светошумовых гранат и газа из-за строительства дороги.

27 февраля в Харькове из-за драки у торгового центра "Барабашово" в Киевский отдел полиции доставили 53 человек и открыли уголовное производство.