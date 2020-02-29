Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столкновения на рынке "Барабашово": 56 участникам объявили подозрение

Суббота, 29 февраля 2020, 03:11
Столкновения на рынке Барабашово: 56 участникам объявили подозрение

Прокуратура объявила подозрение 56 участникам массовых беспорядков на рынке "Барабашово" в Харькове. 

Источник: пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Дословно: "У задержанных изъято 7 травматических пистолетов "Stalker", "Retay", "EKOL", "ФОРТ-12 РМ" и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль".

Детали: 27 февраля у ТЦ "Барабашово" состоялись массовые беспорядки. Участника инцидента применяли оружие, пиротехнику, слезоточивый газ и подожгли въездную арку.

"В тот же день по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 55 человек, принимавших активное участие в массовых беспорядках ", – говорится в сообщении.

Также правоохранители пытаются установить всех лиц, участвовавших в конфликте.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Что предшествовало: 26 февраля в Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием светошумовых гранат и газа из-за строительства дороги.

27 февраля в Харькове из-за драки у торгового центра "Барабашово" в Киевский отдел полиции доставили 53 человек и открыли уголовное производство.

Украинская правда
Темы: Харьковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: