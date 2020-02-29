Пристайко: Візит Трампа і Джонсона в Україну не підтверджений

Глава МЗС України Вадим Пристайко заявив про відсутність офіційних підтверджень повідомлення The Guardian про можливі візити в Україну 8 травня президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Президент США запрошений в Україну, також запрошений і прем'єр-міністр Великої Британії, і якраз про них обох йшлося в статті The Guardian, яка не підтверджена офіційними каналами", - сказав Пристайко в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю.

Він розповів, що Джонсон і Трамп запросили українську сторону зробити візит у відповідь, коли буде можливість, але про дати візитів не йшлося.

У публікації The Guardian йшлося, що лідери США і Великої Британії можуть 8 травня відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю завершення Другої світової війни, а наступного дня полетіти до Москви.

Дональда Трампа, Бориса Джонсона та канцлерку Німеччини Ангелу Меркель запросили до Москви для участі у церемоніях 9 травня. Дипломати з цих країн намагаються узгодити позицію, щоб вшанувати жертв у 75-ті річницю Другої світової, але щоб Росія не використала цю подію на свою користь.

Серед варіантів, стверджують джерела видання, є "збалансування" відвідин Москви участю в церемоніях, що відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.