Пристайко: Визит Трампа и Джонсона в Украину 8 мая не подтвержден

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Суббота, 29 февраля 2020, 11:43

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил об отсутствии официальных подтверждений сообщения The Guardian о возможных визитах в Украину 8 мая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании, и как раз о них обоих говорилось в статье The Guardian, которая не подтверждена официальным каналам", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу .

Он рассказал, что Джонсон и Трамп в ответ пригласили украинскую сторону сделать визит, когда будет возможность, но о датах визитов речи не было.

В публикации The Guardian говорилось, что лидеры США и Великобритании могут 8 мая посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, а на следующий день улететь в Москву.

Дональда Трампа, Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель пригласили в Москву для участия в церемониях 9 мая. Дипломаты из этих стран пытаются согласовать позицию, чтобы почтить жертв в 75-годовщину Второй мировой, но чтобы Россия не использовала это событие в свою пользу.

Среди вариантов, утверждают источники издания, является "сбалансирование" посещения Москвы участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

Темы: Пристайко Трамп США Великобритания


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