В Україну не пустили російського журналіста

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Субота, 29 лютого 2020, 12:33
Facebook Пивоварова

Російського журналіста, головного редактора телеканалу RTVI Олексія Пивоварова не впустили в Україну.

Джерело: Пивоваров у Facebook

Деталі: За словами журналіста, 28 лютого в аеропорту "Жуляни" йому було відмовлено у в'їзді.

Пряма мова: "Пару годин тому прилетів до Києва, але на територію країни мене не пустили. Спершу – ввічлива співбесіда: подивилися разом "Редакцію", усміхнулися... Потім півтори години очікування на лавочці.

В результаті три сумних прикордонники вручили мені постанову про те, що я не зміг підтвердити причину перебування в Україні. Це звичайне формулювання, якщо немає грошей або зворотного квитка. Оскільки у мене все це, звичайно, було (як і запрошення, житло тощо), то ніхто, в цілому, й не приховував, що рішення прийнято нагорі".

Передісторія:

  • 21 лютого прикордонники не пустили в Україну трьох російських пропагандистів, які прилетіли з Мінська. За даними ДПСУ, вони планували читати тренінги та лекцій, як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах.
  • 23 лютого в аеропорту "Київ" ("Жуляни") знову відмовили у пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють у сфері масової інформації.

Українська правда
Теми: Росія Прикордонна служба ЗМІ кордон


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