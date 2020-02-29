В Украину не пустили российского журналиста

Российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не впустили в Украину.

Источник: Пивоваров в Facebook

Детали: По словам журналиста, 28 февраля в аэропорту "Жуляны" ему было отказано во въезде.

Прямая речь: "Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке.

В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху".

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