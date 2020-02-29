В Украину не пустили российского журналиста

504 просмотра
Суббота, 29 февраля 2020, 12:33
Facebook Пивоварова

Российского журналиста, главного редактора телеканала RTVI Алексея Пивоварова не впустили в Украину.

Источник: Пивоваров в Facebook

Детали: По словам журналиста, 28 февраля в аэропорту "Жуляны" ему было отказано во въезде.

Прямая речь: "Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва — вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке.

В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня всё это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху".

Предыстория:

  • 21 февраля пограничники не пустили в Украину трех российских пропагандистов, которые прилетели из Минска. По данным ГПСУ, они планировали читать тренинги и лекции, как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях.
  • 23 февраля в аэропорту "Киев" ("Жуляны") снова отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в сфере массовой информации.

Украинская правда
Темы: Росcия Пограничная служба СМИ граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Эрдоган заявил, что просил Путина "уйти с дороги" в Сирии 29 февраля 2020, 12:06
Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных 29 февраля 2020, 09:57
США думают, как помочь Турции в Сирии 29 февраля 2020, 05:14
Все новости
Главные новости
В среду ВР будет голосовать за отставку Гончарука – источник
Турция заявила об убийстве 56 сирийских военных
Пристайко не исключает своей отставки
Арахамия об изменениях в Кабмине: Назначения Тигипко не будет
Все новости
здоровье

Как правильно лечить ветрянку

исследование

Мужчины более склонны к сердечному приступу

интервью

Монро о первом 10-долларовом гонораре, старости, сексе и эпитафии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів