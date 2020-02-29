У евакуйованих з Уханю вдруге візьмуть аналізи на коронавірус

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Субота, 29 лютого 2020, 14:01

У суботу в евакуйованих з Уханю людей, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть аналізи на коронавірус.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Сьогодні у евакуйованих з Уханю людей, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус. Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові. Нагадуємо, що в жодної людини немає ознак гострих вірусних захворювань".

Деталі: В МОЗ також повідомили, що в пунктах пропуску, в аеропортах країни, на лінії розмежування на Донбасі та на адмінмежі з окупованим Кримом за 3 доби температурний скринінг провели у більше 160 тисяч осіб. У випадку виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження.

Міністерство наголошує, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано. Водночас перевіряють на коронавірус двох осіб, які повернулися з Італії.

Дослівно: "28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу, відібраного від захворілих осіб, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної референт-лабораторії".

Що передувало: 27 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що жоден із "89 евакуйованих", які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не хворий на коронавірус COVID-2019.

20 лютого повідомлялося про 72 евакуйованих із Уханя особи, серед яких 45 громадян України та 27 іноземців (ще одна громадянка Казахстану зійшла в Алмати). За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з ними на обсервацію мали потрапити ще 22 людини супроводу: екіпаж літака, поліцейські й лікарі.

Українська правда
Теми: МОЗ коронавірус здоров'я Полтавська область


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