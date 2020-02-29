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У эвакуированных из Уханя снова возьмут анализы на коронавирус

Суббота, 29 февраля 2020, 13:01
У эвакуированных из Уханя снова возьмут анализы на коронавирус

В субботу у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", во второй раз возьмут анализы на коронавирус.

Источник: Минздрав

Дословно: "Сегодня у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", во второй раз возьмут забор анализов для скринингового исследования на коронавирус. Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы. Напоминаем, что ни у одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний".

Детали: В Минздраве также сообщили, что в пунктах пропуска, в аэропортах страны, на линии разграничения в Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом за 3 суток температурный скрининг провели у более 160 тысяч человек. В случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у человека проводятся дополнительные исследования.

Министерство отмечает, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано. В то же время проверяют на коронавирус двух человек, которые вернулись из Италии.

Дословно: "28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступили 2 сообщения о подозрении на Covid-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших лиц, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию".

Что предшествовало: 27 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ни один из "89 эвакуированных", которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не болен коронавирусом COVID-2019.

20 февраля сообщалось о 72 эвакуированных из Уханя лицах, среди которых 45 граждан Украины и 27 иностранца (еще одна гражданка Казахстана сошла в Алматы). По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, с ними на обсервацию должны были попасть еще 22 сопровождавших человека: экипаж самолета, полицейские и врачи.

Украинская правда
Темы: МинздравкоронавирусздоровьеПолтавская область
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