Секретар РНБО: У 89 заселених у "Нові Санжари" не виявили коронавірусу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що жоден із "89 евакуйованих", які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не хворий на коронавірус COVID-2019.

Джерело: РНБО

Деталі: За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, на даний час не виявили коронавірус.

Першу партію біоматеріалу передали літаком до Києва 22 лютого.

Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих планується у неділю, 1 березня.

Цьому передувало: МОЗ повідомило, що станом на 26 лютого у 48 українців, евакуйованих із Китаю, не виявили ознак коронавірусу, а результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, будуть відомі 28 лютого.

Від УП: 20 лютого повідомлялося про 72 евакуйованих із Уханя особи, серед яких 45 громадян України та 27 іноземців (ще одна громадянка Казахстану зійшла в Алмати). За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з ними на обсервацію мали потрапити ще 22 людини супроводу: екіпаж літака, поліцейські й лікарі.

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