Секретар РНБО: У 89 заселених у "Нові Санжари" не виявили коронавірусу
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що жоден із "89 евакуйованих", які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не хворий на коронавірус COVID-2019.
Джерело: РНБО
Деталі: За його словами, молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу, який брали у евакуйованих, на даний час не виявили коронавірус.
Першу партію біоматеріалу передали літаком до Києва 22 лютого.
Наступний забір біологічного матеріалу в евакуйованих планується у неділю, 1 березня.
Цьому передувало: МОЗ повідомило, що станом на 26 лютого у 48 українців, евакуйованих із Китаю, не виявили ознак коронавірусу, а результати тестування персоналу, який обслуговує санаторій у Нових Санжарах, будуть відомі 28 лютого.
Від УП: 20 лютого повідомлялося про 72 евакуйованих із Уханя особи, серед яких 45 громадян України та 27 іноземців (ще одна громадянка Казахстану зійшла в Алмати). За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, з ними на обсервацію мали потрапити ще 22 людини супроводу: екіпаж літака, поліцейські й лікарі.
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Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 із грудня минулого року у світі заразилася 81 191 людина, більшість випадків – у Китаї, який був епіцентром поширення хвороби. Від ускладнень цього коронавірусу померли 2 768 людей, одужали – 30 281 особа.
- В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- У світі на Covid 2019 за три місяці заразилися 82 170 осіб, померли внаслідок зараження коронавірусом 2 804 людини, одужали 32 898 людей (переважна більшість інфікованих і жертв – у Китаї).