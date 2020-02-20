Аваков про евакуацію з Китаю: Усі на борту здорові, не треба впадати в істерику

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Четвер, 20 лютого 2020, 12:24

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що пасажири чартеру, які прилетіли з Китаю через епідемію коронавірусу там, здорові, – і закликає українців не панікувати і не протестувати проти розміщення їх на карантин.

Джерело: Аваков із аеропорту "Бориспіль", трансляція УНІАНу

Пряма мова голови МВС: "45 громадян України і 27 громадян іноземних держав, плюс 22 члени екіпажу, поліцейські й лікарі. Усі ці люди сядуть (у Харкові – ред.) у спеціальні автобуси і поїдуть до місця, де будуть проходити так звану "обсервацію", в простолюдді карантин.

Я радий вам сказати, що всі на борту здорові. У Китаї, коли проходили контроль, кількох людей зняли з рейсу: ми їх не взяли, бо були підозри в лікарів про те, що вони мають підвищену температуру. За попередньою інформацією вже зараз ясно, що ці люди все-таки не заражені були, просто нездужали.

Усі ті, хто приїхав сюди зараз, здорові, добре почуваються, трохи втомилися, Це інформація прямо з борту літака".

Деталі: Аваков розповів, що за рішенням урядової комісії чартер сів в аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, адже у Харкові був туман – і літак не міг приземлитися.

Він сподівається, що в Харкові літак пройде дезінфекційні процедури "без якихось проблем", і люди доберуться до медустанови Нацгвардії на "відпочинок і 14-денний карантин".

Звернення Авакова до жителів Нових Санжар: "Не треба піддаватися паніці, впадати в істерику. Не потрібно вірити непотрібним чутками ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Імовірність якихось наслідків вкрай невисока.

Будь ласка, не треба впадати у паніку, противитися поліцейським, влаштовувати істеричні засідання і так далі. Поліція, Нацгвардія, Служба безпеки – усі наші органи виконають усі необхідні функції".

Передісторія:

  • 19 лютого з Китаю вилетіли 73 людини. Мали вилетіти 77 осіб: 48 громадян України і 29 іноземців (8 з Аргентини, 5 із Домінікани, 5 із Еквадору, 4 зі Сальвадора, по два – з Казахстану і Коста-Ріки), але чотирьох  через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 іноземка).
  • Близько 11:45 четверга, 20 лютого, літак із евакуйованими з Китаю людьми приземлився в аеропорту Харкова. До цього він намагався приземлитися там о 8 ранку, але через туман покружляв над містом понад пів години – і полетів на дозаправку в аеропорт "Бориспіль", що під Києвом.
  • Через інформацію,  що евакуйованих осіб повезуть у санаторій МВС у Нових Санжарах Полтавської області, місцеві мешканці почали мітинг із вечора 19 лютого, а вранці 20 лютого перекрили дорогу.

Теми: Covid-2019 коронавірус Аваков


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