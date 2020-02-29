ООС: У штабі повідомили, скільки бойовики стріляли у суботу і втратили за місяць

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Субота, 29 лютого 2020, 21:30

У суботу окупанти порушили режим припинення вогню 11 разів та обстріляли позиції сил ООС із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил 

Деталі: За даними командування ОС, обстріли велися з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - біля н.п.Невельське, Красногорівка, Лебединське, Павлополя та поруч з Мар’їнкою. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріли біля н.п. Травневе та Оріхове. 

Окрім того, за даними штабу,  у лютому безповоротні втрати російсько-окупаційних військ сягнули 38 осіб; втрати пораненими та травмованими – 44 особи; озброєння та військової техніки – 5 одиниць, зокрема, пошкоджено одну станцію РЕБ.

Дослівно: "Командування операції ОС повідомляє, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних чи штурмових груп військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику". 

Що передувало: 

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об’єднаних сил неподалік КПВВ "Мар’їнка", наразі здійснення пропуску через КПВВ тимчасово припинено. 

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців ООС зазнали поранень

Українська правда
Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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