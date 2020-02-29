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ООС: В штабе сообщили, сколько боевики стреляли в субботу и потеряли за месяц

Суббота, 29 февраля 2020, 20:30
ООС: В штабе сообщили, сколько боевики стреляли в субботу и потеряли за месяц

В субботу оккупанты нарушили режим прекращения огня 11 раз и обстреляли позиции сил ООС из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: По данным командования ОС, обстрелы велись из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - возле н.п.Невельское, Красногоровка, Лебединское, Павлополь и рядом с Марьинкой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил обстрелы возле н.п. Майское и Орехово.

Кроме того, по данным штаба, в феврале безвозвратные потери российско-оккупационных войск составили 38 человек; потери ранеными и травмированными - 44 человека; вооружения и военной техники - 5 единиц, в частности, повреждена одна станция  РЭБ.

Дословно: "Командование операции ОС сообщает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных или штурмовых групп военнослужащие Объединенных сил всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику".

Предыстория: 

Российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил неподалеку КПВВ "Марьинка", пропуск через КПВВ временно приостановлен. 

В результате обстрелов двое военнослужащих ООС получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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