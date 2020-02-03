Разумков – нардепам: Зі зручних крісел ВР можна швидко знову стати ближче до людей

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Понеділок, 3 лютого 2020, 11:31

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав депутатів думати, про що вони говорять, пам’ятати, звідки вони прийшли у парламент і перестати жити в іншій реальності.

Джерело: засідання погоджувальної ради 3 лютого

Пряма мова: "Хотів би звернутись до всіх народних депутатів, що б ми іноді більш зважено ставились до того, що ми говоримо. Не лише під час ефірів , але і під час спілкування з людьми.

Думаю, що багато з тих, хто сьогодні  працює у Верховній Раді, розділяли ту позицію, що іноді складається враження, що коли людина потрапляє у ВР – то клімат стає інший якийсь, вакуум, і люди починають жити в якісь іншій реальності, відірвані від суспільства, відірвані від людей і від проблем, які є у людей.

Не треба забувати, що ситуація може швидко змінитись – і з не зовсім і не завжди, але зручних крісел ВР  можна опинитися знову ближче до людей".

Деталі: Разумков додав, що у нардепів, як і у всіх людей є право робити помилки, але відповідальність на парламентарях більша.

Він також порадив усім "частіше спілкуватися з людьми, чути їхні проблеми, і якщо є можливість намагатися допомагати їх вирішувати".

Спікер Ради також закликав нардепів "залишатися людьми", щоб не було соромно дивитися людям в очі ні під  час каденції, ні після, бо "значок, мандат і посада нардепа – це не привілей, а відповідальність".

Він нагадав, що треба "притримуватись того, що ми обіцяли людям, що Верховна Рада 9 скликання буде іншою, а не такою, про яку сьогодні багато що говорять у соцмережах і ЗМІ".

Передісторія:

  • Член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата. 
  • А в НАК "Нафтогаз України" нагадали, що родини, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.

Ірина Балачук, УП
Теми: Разумков Дмитро Слуга народу Верховна Рада


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