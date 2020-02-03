Суд відмовився випустити Кузьменко з СІЗО
Печерський районний суд відмовився змінити запобіжний захід підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко на більш м’який.
Джерело: засідання Печерського районного суду Києва
Деталі: Суддя Ірина Кирилюк оголосила про відмову у задоволенні клопотання адвокатів.
Раніше під час засідання адвокат Тарас Беспалий заявив, що під час вбивства Шеремета Кузьменко була вдома і про це свідчить її листування у соцмережах та місце перебування її телефона. Адвокат клопотав про пом’якшення запобіжного заходу. Зокрема, просив обрати запобіжний захід не пов’язаний з арештом.
Сама Кузьменко заявила, що ніякого відношення до Шеремета не мала. За її словами, вона волонтерка, а він журналіст, тож вони ніяк не перетиналися і вона не була знайома з ним. Вона зазначає, що дізналася про вбивство Шеремета зі ЗМІ.
Крім того, за словами Кузьменко, вона не має ультраправих поглядів, але дружить із різними людьми, а її розмови із друзями радить не сприймати всерйоз.
Також на засіданні свідчила мати Кузьменко і друг Кузьменко Володимир Ульянов, з яким підозрювана розмовляла про "Гради по Києву".
Прокуратура вважає, що Кузьменко може переховуватися від слідства чи знищити або спотворити важливі докази, тому клопотала про продовження запобіжного заходу у вигляді арешту.
Прокурор наголошував на тому, що Кузьменко та ще один підозрюваний у справі доброволець Андрій Антоненко добре знайомі.
Зокрема, за його словами, до вбивства Шеремета вони розмовляли по телефону 14 разів.
Прокурор зачитував особисте листування між Кузьменко і її колишнім чоловіком Дмитром. На його думку, Кузьменко і ексчоловік уже не жили на той час разом, тому його свідчення та алібі Кузьменко можуть бути вигадкою.
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Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- 24 січня суд відпустив Дугарь під нічний домашній арешт.
- Спочатку суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.