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Госпіталізовані з підозрою на коронавірус у Києві виявилися не зараженими

Понеділок, 3 лютого 2020, 19:43
Госпіталізовані з підозрою на коронавірус у Києві виявилися не зараженими

У двох пацієнтів Олександрівської лікарні, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно: "За результатами медичного огляду та консультацій 2 пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології.

Також відхилено підозру ще у трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю –  їм встановлено діагноз "Аденовірусна інфекція"".

Що передувало: 1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановили попередній діагноз ГРВІ.

3 лютого їх госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

В Україні досі не зареєстровано жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 
  • Наразі під підозрою на наявність захворювання в медустановах Китаю спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусКитайУкраїна
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