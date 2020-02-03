Госпіталізовані з підозрою на коронавірус у Києві виявилися не зараженими

У двох пацієнтів Олександрівської лікарні, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно: "За результатами медичного огляду та консультацій 2 пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричиненої 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології.

Також відхилено підозру ще у трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю – їм встановлено діагноз "Аденовірусна інфекція"".

Що передувало: 1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановили попередній діагноз ГРВІ.

3 лютого їх госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

В Україні досі не зареєстровано жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції.

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