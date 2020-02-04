Китай дозволив США відправити експертів для боротьби із коронавірусом
Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це заявив речник Білого дому Джад Дір. "Китай прийняв пропозицію США включити групу експертів до місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Китай, щоб дізнатись більше про боротьб з вірусом та боротись з ним", – сказав він.
Перед цим китайська влада звинуватила Штати у поширенні страху щодо вірусу через рішення США евакуювати своїх громадян та обмежити польоти.
Що передувало: У двох пацієнтів Олександрівської лікарні міста Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.
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Передісторія:
- У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Наразі під підозрою на наявність захворювання в медустановах Китаю спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.