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Китай дозволив США відправити експертів для боротьби із коронавірусом

Вівторок, 4 лютого 2020, 00:09
Китай дозволив США відправити експертів для боротьби із коронавірусом

Китай прийняв пропозицію США відправити американських експертів для боротьби із коронавірусом. 

Джерело: Reuters

Деталі: Про це заявив речник Білого дому Джад Дір. "Китай прийняв пропозицію США включити групу експертів до місії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Китай, щоб дізнатись більше про боротьб з вірусом та боротись з ним", – сказав він.

Перед цим китайська влада звинуватила Штати у поширенні страху щодо вірусу через рішення США евакуювати своїх громадян та обмежити польоти. 

Що передувало: У двох пацієнтів Олександрівської лікарні міста Києва, яких госпіталізували з підозрою на новий коронавірус, не виявили ознак хвороби.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 
  • Наразі під підозрою на наявність захворювання в медустановах Китаю спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Українська правда

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Теми: КитайкоронавірусСШАздоров'я
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