Верховний суд повернув Трубі його позов до Зеленського

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Вівторок, 4 лютого 2020, 13:06

Верховний суд повернув ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його позов до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним його звільнення.

Джерело: ухвала суду від 30 січня  

Дослівно з рішення суду: "Суд ухвалив: Позовну заяву ОСОБА_1 , подану адвокатом Медведем Василем Осиповичем, до президента Зеленського Володимира Олександровича, Державного бюро розслідувань про визнання протиправним і нечинним указу, визнання протиправним і скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами".

Деталі: Суд завернув позов Труби, оскільки в ньому були об`єднані позовні вимоги, частина яких (позов до президента, – ред.) підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції, а інша (позов до ДБР) – Окружному адміністративному суду міста Києва.

В ухвалі вказано, що повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Також відзначається, що ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом 15 днів з дня її постановлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному порядку або після закінчення строку на апеляційне оскарження. 

"Українська правда" звернулася до адвоката Василя Ведмедя з питанням, чи подаватимуть вони нові позови щодо звільнення Труби з займаної посади. Він обіцяв надати інформацію пізніше.  

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Передісторія:

  • 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. директора бюро нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
  • Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
  • 28 січня Труба повідомив, що оскаржує своє звільнення в суді.

Українська правда
Теми: Труба Зеленський звільнення ДБР


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