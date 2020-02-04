Верховний суд повернув Трубі його позов до Зеленського
Верховний суд повернув ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його позов до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним його звільнення.
Джерело: ухвала суду від 30 січня
Дослівно з рішення суду: "Суд ухвалив: Позовну заяву ОСОБА_1 , подану адвокатом Медведем Василем Осиповичем, до президента Зеленського Володимира Олександровича, Державного бюро розслідувань про визнання протиправним і нечинним указу, визнання протиправним і скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами".
Деталі: Суд завернув позов Труби, оскільки в ньому були об`єднані позовні вимоги, частина яких (позов до президента, – ред.) підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції, а інша (позов до ДБР) – Окружному адміністративному суду міста Києва.
В ухвалі вказано, що повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.
Також відзначається, що ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом 15 днів з дня її постановлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному порядку або після закінчення строку на апеляційне оскарження.
"Українська правда" звернулася до адвоката Василя Ведмедя з питанням, чи подаватимуть вони нові позови щодо звільнення Труби з займаної посади. Він обіцяв надати інформацію пізніше.
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Передісторія:
- 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
- 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. директора бюро нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
- Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
- 28 січня Труба повідомив, що оскаржує своє звільнення в суді.