Верховний суд повернув Трубі його позов до Зеленського

Верховний суд повернув ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі його позов до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним його звільнення.

Джерело: ухвала суду від 30 січня

Дослівно з рішення суду: "Суд ухвалив: Позовну заяву ОСОБА_1 , подану адвокатом Медведем Василем Осиповичем, до президента Зеленського Володимира Олександровича, Державного бюро розслідувань про визнання протиправним і нечинним указу, визнання протиправним і скасування наказу, поновлення на роботі повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами".

Деталі: Суд завернув позов Труби, оскільки в ньому були об`єднані позовні вимоги, частина яких (позов до президента, – ред.) підсудна Верховному Суду як суду першої інстанції, а інша (позов до ДБР) – Окружному адміністративному суду міста Києва.

В ухвалі вказано, що повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Також відзначається, що ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом 15 днів з дня її постановлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному порядку або після закінчення строку на апеляційне оскарження.

"Українська правда" звернулася до адвоката Василя Медвідя з питанням, чи подаватимуть вони нові позови щодо звільнення Труби з займаної посади. Він обіцяв надати інформацію пізніше.

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