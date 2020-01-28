Труба пішов оскаржувати звільнення з ДБР до Верховного Суду
Роман Труба оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.
Джерело: повідомлення Труби
Пряма мова: "Подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.
Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення.
Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".
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Передісторія:
- 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
- 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив виконувачем обов’язки директора ДБР нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
- Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
- 20 січня 2020 року Ірина Венедіктова заявила, що підписала накази про призначення заступників директора ДБР.. Одним із них став колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.
- Щоб уникнути дорікань за конфлікт інтересів, Бабікова вирішили не допускати до справ Майдану.