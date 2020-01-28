Труба пішов оскаржувати звільнення з ДБР до Верховного Суду

Роман Труба оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: повідомлення Труби

Пряма мова: "Подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення.

Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".

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