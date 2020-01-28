Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Труба пішов оскаржувати звільнення з ДБР до Верховного Суду

Вівторок, 28 січня 2020, 09:17
Труба пішов оскаржувати звільнення з ДБР до Верховного Суду

Роман Труба оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: повідомлення Труби

Пряма мова: "Подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення.

Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".

Читайте також: Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР

Передісторія:

  • 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив виконувачем обов’язки директора ДБР нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
  • Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
  • 20 січня 2020 року Ірина Венедіктова заявила, що підписала накази про призначення заступників директора ДБР.. Одним із них став колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.
  • Щоб уникнути дорікань за конфлікт інтересів, Бабікова вирішили не допускати до справ Майдану.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрубаДБРсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Труба
НАБУ завершило розслідування щодо "правої руки Труби"
Верховний суд відмовився повертати Трубі крісло глави ДБР
Труба: Влада збирається оголосити мені підозру. Відповім жорстко
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: