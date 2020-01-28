Труба пішов оскаржувати звільнення з ДБР до Верховного Суду

2343 перегляди
Вівторок, 28 січня 2020, 10:17

Роман Труба оскаржує своє звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань.

Джерело: повідомлення Труби

Пряма мова: "Подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань.

Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Проте має бути правове рішення.

Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку".

Читайте також: Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР

Передісторія:

  • 3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою щодо створення у ДБР управління з розслідування справ Майдану та переведення туди слідчих із ГПУ. Цей документ передбачав дочасне припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників.
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив виконувачем обов’язки директора ДБР нардепку "Слуги народу", тоді ще голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.
  • Роман Труба назвав критику на свою адресу від нового керівництва бюро популізмом.
  • 20 січня 2020 року Ірина Венедіктова заявила, що підписала накази про призначення заступників директора ДБР.. Одним із них став колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.
  • Щоб уникнути дорікань за конфлікт інтересів, Бабікова вирішили не допускати до справ Майдану.

Українська правда
Теми: Труба ДБР суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Порошенка заявили про підтвердження справжності "плівок Труби" 23 січня 2020, 15:57
Справа проти Труби: він готовий захищатись і сварить Порошенка 13 січня 2020, 15:15
У Рябошапки відкрили кримінальну справу щодо дій Труби 13 січня 2020, 12:25
Усі новини
Головні новини
Уряд змінив принцип формування ціни на газ для населення
Мати вбитої Окуєвої: Слідство має записи, на яких обговорюють плату кіллеру
У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів
У провінції Хубей від коронавірусу померли більше 100 осіб
Усі новини
думка

Чи може вода бути небезпечною для організму

тест

Чи безпечно робити манікюр у вашого майстра

у топі

ТОП-30 найкращих мультфільмів усіх часів на думку критиків та глядачів