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Фігурантку справи Шеремета Кузьменко залишили від вартою

Вівторок, 4 лютого 2020, 12:56
Фігурантку справи Шеремета Кузьменко залишили від вартою

Суддя задовольнив клопотання обвинувачення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета і продовжив термін дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко ще на два місяці.

Джерело: трансляція з засідання Печерського райсуду Києва

Деталі: За рішенням судді Віталія Писанця Кузьменко ("Лиса") перебуватиме під арештом до 3 квітня 2020 року.

Учасники ініціативи "Free Dr Kuzmenko" планують незабаром піти до Офісу генпрокурора з вимогою змінити Кузьменко запобіжний захід.

Захист Кузьменко сподівається, що Апеляційний суд змінить тримання під вартою на домашній арешт.

У вівторок у Печерському суді також має відбутися засідання щодо Андрія Антоненка (Riffmaster).

Знати більшеЩо відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • 24 січня суд відпустив Дугарь під нічний домашній арешт.
  • Спочатку суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
  • За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.

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Теми: Справа Шеремета
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