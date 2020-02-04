Фігурантку справи Шеремета Кузьменко залишили від вартою
Суддя задовольнив клопотання обвинувачення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета і продовжив термін дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко ще на два місяці.
Джерело: трансляція з засідання Печерського райсуду Києва
Деталі: За рішенням судді Віталія Писанця Кузьменко ("Лиса") перебуватиме під арештом до 3 квітня 2020 року.
Учасники ініціативи "Free Dr Kuzmenko" планують незабаром піти до Офісу генпрокурора з вимогою змінити Кузьменко запобіжний захід.
Захист Кузьменко сподівається, що Апеляційний суд змінить тримання під вартою на домашній арешт.
У вівторок у Печерському суді також має відбутися засідання щодо Андрія Антоненка (Riffmaster).
Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- 24 січня суд відпустив Дугарь під нічний домашній арешт.
- Спочатку суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.