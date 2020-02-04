Фігурантку справи Шеремета Кузьменко залишили від вартою

Суддя задовольнив клопотання обвинувачення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета і продовжив термін дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко ще на два місяці.

Джерело: трансляція з засідання Печерського райсуду Києва

Деталі: За рішенням судді Віталія Писанця Кузьменко ("Лиса") перебуватиме під арештом до 3 квітня 2020 року.

Учасники ініціативи "Free Dr Kuzmenko" планують незабаром піти до Офісу генпрокурора з вимогою змінити Кузьменко запобіжний захід.

Захист Кузьменко сподівається, що Апеляційний суд змінить тримання під вартою на домашній арешт.

У вівторок у Печерському суді також має відбутися засідання щодо Андрія Антоненка (Riffmaster).

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

Передісторія: