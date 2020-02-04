Киву спіймали за перепискою з Жириновським – ЗМІ

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Вівторок, 4 лютого 2020, 15:39

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву спіймали в Раді за листуванням з лідером Ліберально-демократичної партії Росії, депутатом Державної думи Володимиром Жириновським.

Джерело: TK Media в You Tube, коментар Киви "Радіо Свобода"

Деталі: На відео видно, як чоловік, схожий на Киву, скаржився в СМС-переписці, що "в Раду прийшов гомік-прем'єр зі своїм пі*орським урядом, країну с*ка просрали і з цими пі*арами шансів відновити економіку і взаємовідносини немає".

Адресатом нардепа значиться "Жирик… Владимир Вольфович".

У коментарі "Радіо Свобода" Кива, коментуючи ймовірне листування з Жириновським, вказав, що він "парламентар європейської держави" і виступає "за міжпарламентські взаємовідносини, які будуть зміцнювати країну та приносити користь народу", і що "депутати російської Думи – це такі ж парламентарі".

На запитання, чи це він на відео, Кива сказав, що "не заперечує", бо "можна ж підтверджувати, можна заперечувати, а можна – залишатися в нейтральній позиції".

Нардеп також додав, що з багатьма народними депутатами "і Європарламенту, і Державної думи веде взаємовідносини, тому що саме в процесі взаємовідносин народжуються компроміси".

На зауваження журналістки, що Жириновський підтримує анексію Криму та бойовиків угруповань "ДНР" та "ЛНР" Кива сказав, що це не значить, що з ним не треба спілкуватися, і що його зброя як парламентаря – слово, і що він "повинен боротися в інтересах своєї країни… словом, переконанням, розмовою, пошуком компромісів".

Передісторія: 

  • 2 жовтня 2019 року Кива попався в Раді на не дуже пристойній поведінці. Його зняли на відео під час того, як він, поспілкувавшись з якоюсь дівчиною, почав рукою жмакати у себе проміж ніг.
  • 12 листопада 2019 року Кива знову хуліганив у Раді: заважав депутатам гумовим предметом.
  • 16 січня Киву у Раді заскочили за переглядом голих фото.
  • 23 серпня 2017 року ГПУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Володимиру Жириновському у фінансуванні бойовиків "Л/ДНР".
  • У вересні 2018 року Генпрокуратура отримала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Жириновського, Михайла Дєгтярьова та Олексія Діденка, підозрюваних у фінансуванні тероризму.
  • Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 КК України, який вручили захисникам Жириновського, Діденка і Дєгтярьова, у жовтні 2018 року було направлено до суду.  

Теми: ОПЗЖ Верховна Рада Жириновський


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