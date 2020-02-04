Коронавірус: МАУ вивезла ще 200 українців з Китаю і припиняє туди літати

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Вівторок, 4 лютого 2020, 20:51

Українська авіакомпанія МАУ вивезла із китайського міста Санья 203 українця і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: пресслужба МАУ

Пряма мова: "Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні".

Деталі: В МАУ зазначили, що одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу.

На літаку провели поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано.

В авіакомпанії запевнили, що  чітко дотримуються рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • У зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендувало українцям, які там перебувають, залишити країну.
  • 29 січня стало відомо, що літаки МАУ двічі виконають рейси до Китаю, щоб евакуювати українців.
  • Китай стикається зі зростанням ізоляції, оскільки все більше авіакомпаній припиняють польоти в його материкові міста, а деякі країни, включаючи Сполучені Штати і Сінгапур, вводять обмеження на поїздки для іноземних мандрівників, які нещодавно відвідали країну.
  • Число загиблих у результаті епідемії станом на 4 лютого становить 427 осіб. Загалом заразилося вже понад 20,6 тисяч осіб.

Теми: коронавірус Китай


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