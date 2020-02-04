Коронавірус: МАУ вивезла ще 200 українців з Китаю і припиняє туди літати

Українська авіакомпанія МАУ вивезла із китайського міста Санья 203 українця і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: пресслужба МАУ

Пряма мова: "Рейсом PS7878 до столиці прилетіли 203 пасажири. Авіакомпанія і туристичний оператор погодили призупинення рейсів до нормалізації ситуації в регіоні".

Деталі: В МАУ зазначили, що одразу після прибуття рейсу до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" лікар санітарно-карантинного пункту Міністерства охорони здоров’я здійснив обов’язковий огляд пасажирів і екіпажу.

На літаку провели поглиблене прибирання, що включає дезінфекцію салону, кабіни пілотів, туалетних кімнат, всіх ніш і багажних відсіків, контейнерів для багажу. Інвентар, використаний для обслуговування пасажирів, і формений одяг членів екіпажу буде утилізовано.

В авіакомпанії запевнили, що чітко дотримуються рекомендацій МОЗ, ВООЗ, Центрів з контролю та профілактики захворювань в США та Федеральної авіаційної адміністрації США щодо вживання заходів для нерозповсюдження коронавірусу.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: