Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко зламала Разумкову мікрофон і отримала травму

Четвер, 6 лютого 2020, 14:22
Тимошенко зламала Разумкову мікрофон і отримала травму

Представники парламентської фракції "Слуга народу" продовжують перебувати біля трибуни Верховної Ради після закриття ранкового засідання, щоб запобігти її блокування.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Близько півтора десятка депутатів фракції знаходяться навколо президії, захистивши її стільцями з ложі уряду.

При цьому в самій президії знаходяться глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка сидить на місці спікера Дмитра Разумкова, депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка зайняла місце першого віце-спікера Руслана Стефанчук і депутат-мажоритарник від ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Раніше Тимошенко під час перепалки з колегами зламала мікрофон біля місця спікера і наразі співробітники апарату намагаються його відремонтувати. При цьому Тимошенко поранила до крові палець на руці.

 
фото: богдан бортаков
 
фото: богдан бортаков

Крім депутатів від "Слуги народу" в залі засідань продовжують перебувати і члени фракції "Батьківщина". Парламентарії спілкуються між собою і не вживають ніяких активних дій.

Вечірнє засідання Верховної Ради розпочнеться о 16:00. Очікується, що на ньому депутати продовжать розгляд правок до законопроекту №2078 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Що передувало: Фракції "Батьківщини" та  "Опозиційна платформа – За життя" намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, яка має розглядати законопроєкт про земельну реформу у другому читанні.

Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, члени ОПЗЖ блокували трибуну.

Після численних суперечок і штовханини, парламентарі таки почали розглядати законопроєкт.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаТимошенкоземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: