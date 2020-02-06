Тимошенко зламала Разумкову мікрофон і отримала травму

Представники парламентської фракції "Слуга народу" продовжують перебувати біля трибуни Верховної Ради після закриття ранкового засідання, щоб запобігти її блокування.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Близько півтора десятка депутатів фракції знаходяться навколо президії, захистивши її стільцями з ложі уряду.

При цьому в самій президії знаходяться глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка сидить на місці спікера Дмитра Разумкова, депутат від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка зайняла місце першого віце-спікера Руслана Стефанчук і депутат-мажоритарник від ВО "Свобода" Оксана Савчук.

Раніше Тимошенко під час перепалки з колегами зламала мікрофон біля місця спікера і наразі співробітники апарату намагаються його відремонтувати. При цьому Тимошенко поранила до крові палець на руці.

Крім депутатів від "Слуги народу" в залі засідань продовжують перебувати і члени фракції "Батьківщина". Парламентарії спілкуються між собою і не вживають ніяких активних дій.

Вечірнє засідання Верховної Ради розпочнеться о 16:00. Очікується, що на ньому депутати продовжать розгляд правок до законопроекту №2078 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Що передувало: Фракції "Батьківщини" та "Опозиційна платформа – За життя" намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, яка має розглядати законопроєкт про земельну реформу у другому читанні.

Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, члени ОПЗЖ блокували трибуну.

Після численних суперечок і штовханини, парламентарі таки почали розглядати законопроєкт.