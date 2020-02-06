Рада почала розглядати закон про продаж землі, попереду 4000 правок

Верховна Рада почала розглядати законопроэкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Джерело: Трансляція Верховної Ради

Деталі: Попри заблоковану трибуну і частини президії спікера, Рада перейшла до розгляду законопроєкту 2178-10 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Депутати озвучують свої правки з місця.

Між першим і другим читанням до нього внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.

Що цьому передувало: У четвер у Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, протестуючи проти розгляду закону про продаж землі.

Депутати від ОПЗЖ заблокували трибуну парламенту. Водночас депутати проголосували за продовження роботи Ради у четвер до 19:30.

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