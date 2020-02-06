Рада почала розглядати закон про продаж землі, попереду 4000 правок
Верховна Рада почала розглядати законопроэкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.
Джерело: Трансляція Верховної Ради
Деталі: Попри заблоковану трибуну і частини президії спікера, Рада перейшла до розгляду законопроєкту 2178-10 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Депутати озвучують свої правки з місця.
Між першим і другим читанням до нього внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.
Що цьому передувало: У четвер у Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, протестуючи проти розгляду закону про продаж землі.
Депутати від ОПЗЖ заблокували трибуну парламенту. Водночас депутати проголосували за продовження роботи Ради у четвер до 19:30.
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Передісторія:
- Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак стверджував, що розгляд законопроєкту про ринок землі у Верховній Раді може зайняти від 3 годин до 2 місяців, залежно від процедури.
- На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
- Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.
- Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.
- Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.