"1+1" попросило про захист у Зеленського
Група "1+1 медіа" звернулася по допомогу до керівництва держави через обшуки, які провела СБУ у їхніх журналістів.
Джерело: Заява групи "1+1 медіа"
Деталі: Лист адресовано, зокрема, президенту Володимиру Зеленському і голові ВРУ Дмитру Разумкову. Група просить не допустити "прямого посягання на свободу слова".
Журналісти в листі скаржаться на дії СБУ, зокрема на обшуки, які пройшли 5 лютого. Вони зазначають, що під час обшуку слідчими було допущено низку грубих порушень кримінального процесуального закону.
В "1+1" заявили, що "дії Служби безпеки України не мали нічого спільного з розслідуванням якихось злочинних дій, а є нічим іншим як черговою спробою політичного тиску на незалежне медіа".
Дослівно: "Ми звертаємося до вас із проханням не залишити цю ситуацію поза увагою, не допустити посягання на свободу слова в Україні та вжити заходів щодо недопущення прямого політичного тиску і спроб переслідування незалежних медіа".
Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.
Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.
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Передісторія:
- 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
- 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
- Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.
- Аудіозапис прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить імовірні докази того, що до його появи причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.