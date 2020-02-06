"1+1" попросило про захист у Зеленського

Група "1+1 медіа" звернулася по допомогу до керівництва держави через обшуки, які провела СБУ у їхніх журналістів.

Джерело: Заява групи "1+1 медіа"

Деталі: Лист адресовано, зокрема, президенту Володимиру Зеленському і голові ВРУ Дмитру Разумкову. Група просить не допустити "прямого посягання на свободу слова".

Журналісти в листі скаржаться на дії СБУ, зокрема на обшуки, які пройшли 5 лютого. Вони зазначають, що під час обшуку слідчими було допущено низку грубих порушень кримінального процесуального закону.

В "1+1" заявили, що "дії Служби безпеки України не мали нічого спільного з розслідуванням якихось злочинних дій, а є нічим іншим як черговою спробою політичного тиску на незалежне медіа".

Дослівно: "Ми звертаємося до вас із проханням не залишити цю ситуацію поза увагою, не допустити посягання на свободу слова в Україні та вжити заходів щодо недопущення прямого політичного тиску і спроб переслідування незалежних медіа".

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

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