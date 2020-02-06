"1+1" попросило про захист у Зеленського

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Четвер, 6 лютого 2020, 16:07

Група "1+1 медіа" звернулася по допомогу до керівництва держави через обшуки, які провела СБУ у їхніх журналістів.

Джерело: Заява групи "1+1 медіа"

Деталі: Лист адресовано, зокрема, президенту Володимиру Зеленському і голові ВРУ Дмитру Разумкову. Група просить не допустити "прямого посягання на свободу слова".

Журналісти в листі скаржаться на дії СБУ, зокрема на обшуки, які пройшли 5 лютого. Вони зазначають, що під час обшуку слідчими було допущено низку грубих порушень кримінального процесуального закону.

В "1+1" заявили, що "дії Служби безпеки України не мали нічого спільного з розслідуванням якихось злочинних дій, а є нічим іншим як черговою спробою політичного тиску на незалежне медіа".

Дослівно: "Ми звертаємося до вас із проханням не залишити цю ситуацію поза увагою, не допустити посягання на свободу слова в Україні та вжити заходів щодо недопущення прямого політичного тиску і спроб переслідування незалежних медіа".

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

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Передісторія:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
  • Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.
  • Аудіозапис прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить імовірні докази того, що до його появи причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Українська правда
Теми: медіа інтернет СБУ обшуки Зеленський


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