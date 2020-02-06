Волонтерці Звіробій вручили підозру у погрозах Зеленському
Волонтерці Марусі Звіробій у Державному бюро розслідувань вручити підозру за статтею щодо "погроз вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.
Джерело: заява Звіробій у будівлі ДБР, пресслужба ДБР
Пряма мова: "Якби я хотіла тебе грохнуть, то я б тобі сказала: "Я тебе підірву". Я би сказала як. Нехай знайдуть подібні речі, щоб я по телефону чи в переписці десь…Таких переписок не існує в природі. Немає жодної моєї прямої погрози Зеленському".
Деталі: Звіробій 6 лютого заявила, що Зеленський неадекватний і працює на Російську Федерацію
Вона вимагає спільного допиту разом із президентом, бо "хоче поглянути йому в очі" і "зрозуміти, що з цією людиною".
Волонтерка розповіла, що президент також був на допиті у ДБР, де розповів, що особисто не знає Звіробій і Федини, але, за словами Звіробій, "злякався".
Звіробій також зазначила, що пробула у будівлі ДБР 3 години, бо "допитувала" слідчого. За її словами, їй "шиють" підозри за трьома статтями: за погрози, повалення конституційного ладу і погрозу вбивством щодо президента.
6 лютого вона отримала підозру лише через погрози за ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 ККУ. У ДБР повідомили, що у разі доведення вини, їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.
Волонтерка зазначила, що не розуміє чому її допитують у ДБР, адже вона не держслужбовець. Захисник Звіробій Андрій Писаренко пояснив, що справу Федини і Звіробій кваліфікували як підготовку злочину "за попередньою змовою групою осіб". Оскільки Федина нардеп, – підозру Звіробій вручали у ДБР.
За словами адвоката, Звіробій також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчі просять обрати для неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Народного депутата від "Європейської солідарності" Софії Федини, яку також викликали до ДБР для вручення підозри, у відомстві не було.
Передісторія:
- 1 листопада Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій, які під час стріму говорили про поїздку президента Володимира Зеленського на передову і зазначали, що там "може взірватися граната, а ще там обстріли бувають".
- Пізніше Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру та проект подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
- Служба безпеки теж розслідує провадження щодо висловлювань нардепа Федини та волонтерки Звіробій на адресу Зеленського. Глава СБУ Іван Баканов заявляв: якщо підтвердиться погроза, то йтиметься про ув’язнення.