Волонтерці Звіробій вручили підозру у погрозах Зеленському

Волонтерці Марусі Звіробій у Державному бюро розслідувань вручити підозру за статтею щодо "погроз вбивством" щодо президента Володимира Зеленського.

Джерело: заява Звіробій у будівлі ДБР, пресслужба ДБР

Пряма мова: "Якби я хотіла тебе грохнуть, то я б тобі сказала: "Я тебе підірву". Я би сказала як. Нехай знайдуть подібні речі, щоб я по телефону чи в переписці десь…Таких переписок не існує в природі. Немає жодної моєї прямої погрози Зеленському".

Деталі: Звіробій 6 лютого заявила, що Зеленський неадекватний і працює на Російську Федерацію

Вона вимагає спільного допиту разом із президентом, бо "хоче поглянути йому в очі" і "зрозуміти, що з цією людиною".

Волонтерка розповіла, що президент також був на допиті у ДБР, де розповів, що особисто не знає Звіробій і Федини, але, за словами Звіробій, "злякався".

Звіробій також зазначила, що пробула у будівлі ДБР 3 години, бо "допитувала" слідчого. За її словами, їй "шиють" підозри за трьома статтями: за погрози, повалення конституційного ладу і погрозу вбивством щодо президента.

6 лютого вона отримала підозру лише через погрози за ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 ККУ. У ДБР повідомили, що у разі доведення вини, їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Волонтерка зазначила, що не розуміє чому її допитують у ДБР, адже вона не держслужбовець. Захисник Звіробій Андрій Писаренко пояснив, що справу Федини і Звіробій кваліфікували як підготовку злочину "за попередньою змовою групою осіб". Оскільки Федина нардеп, – підозру Звіробій вручали у ДБР.

За словами адвоката, Звіробій також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчі просять обрати для неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Народного депутата від "Європейської солідарності" Софії Федини, яку також викликали до ДБР для вручення підозри, у відомстві не було.

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