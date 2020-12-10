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Маруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Четвер, 10 грудня 2020, 21:48
Маруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Військова та волонтер Олена Біленька, відома як Маруся Звіробій, приєдналася до партії "Європейська солідарність" та братиме участь на довиборах в Раду у 87 окрузі.

Джерело: п’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко в Telegram

Пряма мова Порошенка: "Щиро вітаю Марусю Звіробій у нашій команді!

На з’їзді "Європейської Солідарності" Маруся публічно заявила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти.

Вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру  підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді.

Довідково: Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Маруся Звіробій - українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ,

Передісторія: 

  • 1 листопада 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадженняза фактом розмов нардепки "ЄС" Софії Федини і бійця "Марусі Звіробій", які під час ефіру про поїздку президента Володимира Зеленського на передову, де він із викликом говорив із військовими, зазначали, що там "може зірватися граната, а ще там обстріли бувають".
  • Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру та проєкт подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
  • Служба безпеки теж взялася за висловлювання Федини та "Звіробій" на адресу Зеленського.
  • 6 лютого 2020 року представники ДБР вручили Біленькій-"Звіробій" підозру щодо "погроз вбивством" на адресу президента.

Українська правда

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Теми: Європейська солідарністьМаруся ЗвіробійПорошенкоВерховна РадаІвано-Франківськ
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