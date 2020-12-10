Маруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
Військова та волонтер Олена Біленька, відома як Маруся Звіробій, приєдналася до партії "Європейська солідарність" та братиме участь на довиборах в Раду у 87 окрузі.
Джерело: п’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко в Telegram
Пряма мова Порошенка: "Щиро вітаю Марусю Звіробій у нашій команді!
На з’їзді "Європейської Солідарності" Маруся публічно заявила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти.
Вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді.
Довідково: Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.
Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
Маруся Звіробій - українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ,
Передісторія:
- 1 листопада 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадженняза фактом розмов нардепки "ЄС" Софії Федини і бійця "Марусі Звіробій", які під час ефіру про поїздку президента Володимира Зеленського на передову, де він із викликом говорив із військовими, зазначали, що там "може зірватися граната, а ще там обстріли бувають".
- Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру та проєкт подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 346 ККУ (погроза вбивством щодо президента).
- Служба безпеки теж взялася за висловлювання Федини та "Звіробій" на адресу Зеленського.
- 6 лютого 2020 року представники ДБР вручили Біленькій-"Звіробій" підозру щодо "погроз вбивством" на адресу президента.