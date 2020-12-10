Маруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Військова та волонтер Олена Біленька, відома як Маруся Звіробій, приєдналася до партії "Європейська солідарність" та братиме участь на довиборах в Раду у 87 окрузі.

Джерело: п’ятий президент та лідер "ЄС" Петро Порошенко в Telegram

Пряма мова Порошенка: "Щиро вітаю Марусю Звіробій у нашій команді!

На з’їзді "Європейської Солідарності" Маруся публічно заявила, що вона прийняла рішення офіційно оформити стосунки з партією і приєдналася до нашої славної когорти.

Вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді.

Довідково: Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Маруся Звіробій - українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ,

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